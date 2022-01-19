Öğrencilerin 'kar' eğlencesi kamerada

Ankara'da bir ilkokuldaki öğrenciler, karın eğlencesini teneffüste çalan müzikle çıkardı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
19 Ocak 2022 Çarşamba 09:30
Altındağ ilçesi Özdemir Gürocak İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler, gündüz yağan karın tadını çıkardı. Teneffüste okulun bahçesine çıkan öğrenciler, okulun megafonlarından çalan 'erik dalı' ve 'bilmem mi?' şarkılarıyla ders arasında eğlendi. Bahçeye çıkmayan öğrenciler de sınıfların pencerelerinden eğlenceye eşlik etti. O anlar ise telefon kamerasına yansıdı.
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