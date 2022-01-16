Öğrencilerin ve vatandaşlara içleri ısıtan ikram yeniden başladı 

Keçiören Belediyesi öğrencilerin ve vatandaşların içini ısıtan çorba dağıtım hizmetini yeniden başlattı.

Sabah erken saatlerde okula gitmek için yola koyulan öğrencilere ve işe giden vatandaşlara ücretsiz çorba dağıtım hizmetinin büyük beğeni topladığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ankara’mızın ayazında sabah erken saatlerde ve gün içinde toplam 3 bin 500 adet ücretsiz çorba dağıtıyoruz. Bunlardan 800’ünü Sağlık Bilimleri Fakültemizdeki öğrencilerimize geriye kalanları ise ilçemizdeki kütüphane, gençlik merkezleri ve cami cemaatimize ikram ediyoruz.” dedi.

Pandemi öncesinde de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda Keçiören Belediyesi tarafından sıcak çorba dağıtımı yapıldığını hatırlatan Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Pandemi öncesinde öğrencilerimiz için üniversitelerde çorba ikramında bulunduk. Ayrıca Ankara genlindeki hastanelerimizin etrafında bekleyen vatandaşlarımıza da sıcak çorba hizmeti sunduk. Sabah işe gitme telaşında olan vatandaşlarımız ve toplu taşımada görevli olan şoförlerimiz de çorba dağıtım hizmetimizden duydukları memnuniyeti karşılaştığımız her yerde dile getiriyorlardı.” ifadelerini kullandı.

“Sıcak bir çorba, sıcak bir gülümseme” sloganıyla yapılan çorba dağıtım hizmetinden faydalanan öğrenci ve vatandaşlar Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getiriyorlar.