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Öğretmenler konteyneri kütüphaneye dönüştürdü

Van'ın Başkale ilçesindeki Başkale İlkokulu'nda görev yapan öğretmenler, kullanılmayan konteyneri geri dönüşüme kazandırıp, okul kütüphanesine dönüştürdü. Kütüphanenin açılışı, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik tarafından yapıldı.
Öğretmenler konteyneri kütüphaneye dönüştürdü

Başkale İlkokulu'nda görev yapan müdür ve öğretmenleri, kütüphaneleri olmayan öğrencilerine sürpriz yaptı. Bunun için çalışmalara başlayan okul müdürü Mesut Bozkurt ve öğretmenler, deprem döneminden kalan ve kullanılmayan konteyneri kütüphane yaptı. Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Aile Birliği'nden kitap, raf, halı, koltuk desteği alınarak geri dönüşüme kazandırılan konteyner kütüphaneye de 'Düşyeri Çocuk Kütüphanesi' adını verdi. 

Kütüphanenin açılışı ise Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik tarafından yapıldı. Açılışta konuşan okul müdürü Bozkurt, öğretmenlerin düzenlediği kütüphanenin öğrencilere büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Buradaki amacımız, okulumuza bir kütüphane kazandırmaktı. Atıl durumda olan ve kullanılmayan konteyneri geri dönüşüme kazandırarak, bir kütüphane yaptık. Öğretmenler ve velilerimizle birlikte çalıştık. Biliyoruz ki insanoğlu sadece kendi hayatını tecrübe edebilir, kitap sayesinde başka hayatlar ve yaşamlar tecrübe edilebilir. Her kitap, farklı bir dünyadır. Güzel ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın okuyan üreten ve vatanına hayırlı evlat olmaları tek dileğimizdir. Yaptığımız bu projenin inşallah amacına ulaşacağını umuyoruz. Bu süreçte bize destek veren İlçe kaymakamımız, okul aile birliği üyelerimiz ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ülkemizin dört bir yanında çalışan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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