  • BIST 3.465,51
  • Altın 991.414
  • Dolar 18.2545
  • Euro 18.2566
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 19 °C
»

Öğretmenler, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilecek

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Bugünden itibaren öğretmenlerimiz, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek."
Öğretmenler, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılının tamamlandığı 17 Haziran'dan itibaren yaz boyu okul yöneticileri ile hazırlık toplantıları yaptıklarını belirtti.

Öğretmen ve okul yöneticileri ile sürekli birlikte zaman geçirdiklerini ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin bize ilettiği talepleri değerlendirerek onların çalışma koşullarını iyileştirmek için adım atmaya devam ediyoruz. Öğretmenlerimizin istekleri arasında öğretmenevlerinden diğer kamu personelinden daha yüksek bir indirimle faydalanmak yer alıyordu. Bu yönde yeni bir adım attık. Düzenlemeye ilişkin yazıyı illerimize gönderdik. Bugünden itibaren öğretmenlerimiz öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek."

Türkiye genelinde 551 öğretmenevi bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MEB: Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 12 Eylül'den itibaren ödenecek07 Eylül 2022 Çarşamba 14:22
  • Ek yerleştirmeler başladı07 Eylül 2022 Çarşamba 10:24
  • Eğitim alışverişinden 40 milyar lira ciro bekleniyor03 Eylül 2022 Cumartesi 11:23
  • GSB yurtlarına başvuru sayısı 415 bin 305 oldu02 Eylül 2022 Cuma 12:45
  • 2022 ALES/2 sonuçları açıklandı02 Eylül 2022 Cuma 10:26
  • Bakan Kasapoğlu, 415 bin öğrenci yurtlara başvuru yaptı02 Eylül 2022 Cuma 10:26
  • Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları 8 Eylül'e kadar alınacak01 Eylül 2022 Perşembe 12:42
  • Merdiven altı kırtasiye ürünlerine dikkat: Kanser riski bile var31 Ağustos 2022 Çarşamba 14:51
  • Ankara'da okul servis ücretlerine zam: En kısa mesafe aylık 566 TL oldu31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:18
  • Ankara Çankaya'da özel okulda büyük yangın31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti