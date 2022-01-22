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OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi uzatıldı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin bir yıl uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi uzatıldı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin bir yıl uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 7075 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi gereğince verildi.

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