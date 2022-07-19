Okan Buruk: En kısa zamanda gelecek yeni oyuncularla lige hazır olacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Oyuncuların çalışmalarını görüyorum, hepsinin iyi niyetinden çok memnunum. İnşallah en kısa zamanda gelecek yeni oyuncularla lige hazır olacağız” dedi.

Galatasaray, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yaptığı kampın son hazırlık maçında Çekya'nın Pardubice ekibi ile golsüz berabere kaldı. Hazırlık maçının ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada Emin Bayram'ın yaşadığı sakatlık için üzgün olduklarını ifade eden Buruk, "Emin Bayram'ın bağlarında bir zorlanma oldu. Nazar değdi diyebiliriz çünkü kampı çok iyi geçiriyordu, iyi oynuyordu. Emin için büyük bir şansızlık oldu, ona üzüldük. Yerine giren Metehan Baltacı da bizi sevindirdi. Çok rahat oynadı, sanki yıllardır bu formayı giyiyormuş gibi. O da çok iyi performans gösterdi. Emin için üzüldük, Metehan çok iyi oynadığı için sevindik" şeklinde konuştu.

“BİZİM İÇİN ASIL ÖLÇÜ OLACAK MAÇ, KASIMPAŞA MAÇI OLACAK”

Buruk, kamptaki son hazırlık maçlarını oynadıklarını belirterek, "Antrenmanlara yüksek tempoda devam ettik. Bizim için asıl ölçü olacak maç, Kasımpaşa maçı olacak. Normal maça hazırlanır gibi hazırlanacağız. Hazırlık kampıyla birlikte oynanan maçlar, oyuncular için de zor oluyor. Performanslarını değerlendirmek için çok doğru olmuyor. Oyuncuların çalışmalarını görüyorum, hepsinin iyi niyetinden çok memnunum. İnşallah en kısa zamanda gelecek yeni oyuncularla lige hazır olacağız" diye konuştu.

“KAZIMCAN İYİ BİR OYUNCU OLDUĞUNU GÖSTERDİ”

Karşılaşmada görev verdiği Kazımcan Karataş ve Olimpiu Morutan'ın iyi niyetle mücadele ettiğini belirten Okan Buruk, şunları söyledi:

"Özellikle Kazımcan gidiş ve gelişiyle sol bekte bizim için iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Morutan genelde hep kenarda kullanılmıştı, merkezde denedik. Zaman zaman iyi işler yaptı. Daha iyisini yapabilir, o yeteneği var. Onu da zaman içinde değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, hazırlık maçlarında gol yollarında etkili olamamalarıyla ilgili gelen soruya ise "Bugün bir transferimiz geliyor. Seferovic önemli bir forvet. Yine oraya farklı tipte bir forvet katmak istiyoruz. Forvet hattında bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" şeklinde cevap verdi.