  • BIST 3.377,33
  • Altın 983.247
  • Dolar 18.2506
  • Euro 18.2768
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 22 °C
»

Okan Buruk: Heyecanı devam ettireceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Uzun süre sonra lider olduk. Taraftarın bu heyecanını devam ettireceğiz." dedi.
Okan Buruk: Heyecanı devam ettireceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Ligin liderini yendik"

"Çok organize bir takıma karşı oynadık. Golü bulduk, baskıyla devam etmek, istiyorduk ama kolay paslarla geçildik. 3 puan, lider bitirmek ve gol yememiş takıma goller attık. Ligin liderini yendik. Geçen hafta daha mutluydum. Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız."

"Hedefimiz lider olmak ve şampiyon olmak"

"Hedefimiz lider olmak ve şampiyon olmak. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Galatasaray. Avrupa'da kupa kazanmış takım Galatasaray. Galatasaray'ın genlerinde şampiyonluk var. Zorlu da bir fikstürü geçtik. Yeni oluşan bir takım olarak, iyi bir yerdeyiz."

"Uzun süre sonra lider olduk"

"Şampiyonluk yarışı içerisinde olmak için elimizden geleni yapacağız. Uzun süre sonra lider olduk. Dışarıda bir heyecan var. Taraftarın bu heyecanını devam ettireceğiz. Birçok takım şampiyonluk bekliyor. Son yılların en çetin lig yarışı geçecek."

"Oğlumun mutluluğunu gözlerinde görebiliyorum"

"Oğlumun mutluluğunu gözlerinde görebiliyorum. Beni, Galatasaray'ın başında görmek istiyordu. Onun bu halini görmek... Bize uğur getiriyor. Zor bir dönemden geçtik, o mutluysa ben de mutluyum."

"Mertens’in oyunu yönetmesinden memnunum“

"Mertens’i önde kullandık aslında. Maçın başında çok istemediğimiz şekilde rakip orta saha oyuncuları önünde de Amir’i kapatmak için durdu. Bizim hedefimiz baskılı oyun. Önde baskı yapmak istiyorduk. Tam olarak istediğimiz oyunun ortaya çıkmamasını sağladı. Defans da hücum da yapacak. Başladığındaki isteği devam ediyor. Bu hafta dinlendikten sonra onun da eski maçlardaki formunu yakalayacağını düşünüyorum. 3 maç oynadık arka arkaya. Genel olarak ben Mertens’in oyun yönetmesinden memnunum. Hücumda da daha net pozisyonları yakalayacaktır“

"Dubois bizim için sol bekte alternatif olacak”

“Maçtan önce konuştuk. Sol bekteki opsiyon olur mu sezon başında bir maç oynamıştı. Oyun içerisinde sol bek olarak değerlendirdik. Sonraki haftalarda o bölgede bizim için alternatif olacak. Sacha Boey takımın en iyisiydi. Net söyleriz. O yüzden Dubois için de sol bek bizim için alternatif olacak”

“Yusuf’un tam 90 dakika görmesi gerektiğini düşünüyorum”

“Tam olarak mevkiisel olarak değişimi bazı oyuncuları görebiliriz. Icardi, Mata gibi maç eksiği olan Yusuf’u da bugünkü görüntüsünden tam bir 90 dakika görmesi gerektiğini düşünüyorum. Midtsjo sakatlıktan çıktı 90 dakika maç görmesi önemli olacak. Hazırlık maçı düşünüyoruz. Bu da bize faydalı olacak. Oyuncu mevkii anlamında bu tür denemeler yapabiliriz”

“Yunus bizim için 3. bölgeye top taşımada çok önemli”

“Bireysel performans olarak çok çok mu iyiydik, değildik. Performansımız düşüktü. Son 2 haftadaki uyumumuz pas trafiği ve rakip ceza sahası çevresinde daha iyiydi. Bugün için kendi kalitemizi tam olarak ortaya koyamadık. Oyuncu tercihleri yapabiliyoruz. Türk, yabancı değiştirme bizim elimizi bağlıyor. İstediğiniz değişikliği yapamıyorsunuz. Yunus, bizim için 3. bölgeye top taşıma anlamında çok değerli. Sağ kanadımızın işlediğini görüyoruz. Yorgunluklar oluyor. Üst üste maç oluyor. Çok motiveler, istekliler aşırı istek de iç sahada performansın düşmesine neden olabiliyor. O yüzden genel olarak isteklerinden memnunum ama daha iyisini yapabilecek kalitedeler. Bunu da bundan sonraki haftalarda daha iyi olacak”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig'de haftanın perdesi bu akşam açılıyor16 Eylül 2022 Cuma 10:14
  • Avrupa'da Türkiye fırtınası! Ülke puanı sıralamasında Yunanistan ve İsrail'i geçtik16 Eylül 2022 Cuma 09:25
  • Fenerbahçe 2-0'dan geri döndü16 Eylül 2022 Cuma 02:08
  • Sivasspor, Romanya'da 3 puanı kaptı!16 Eylül 2022 Cuma 02:07
  • Başakşehir, Fiorentina'yı devirip 2'de 2 yaptı!16 Eylül 2022 Cuma 02:05
  • Milli güreşçi Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası’nda adını finale yazdırdı15 Eylül 2022 Perşembe 23:08
  • Galatasaray'dan Yusuf Demir hamlesi15 Eylül 2022 Perşembe 13:03
  • Galatasaray Süper Lig'de lider Konyaspor'u konuk edecek15 Eylül 2022 Perşembe 10:47
  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Rennes'e konuk olacak14 Eylül 2022 Çarşamba 16:36
  • Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı14 Eylül 2022 Çarşamba 14:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti