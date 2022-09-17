Okan Buruk: Heyecanı devam ettireceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Uzun süre sonra lider olduk. Taraftarın bu heyecanını devam ettireceğiz." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Ligin liderini yendik"

"Çok organize bir takıma karşı oynadık. Golü bulduk, baskıyla devam etmek, istiyorduk ama kolay paslarla geçildik. 3 puan, lider bitirmek ve gol yememiş takıma goller attık. Ligin liderini yendik. Geçen hafta daha mutluydum. Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız."

"Hedefimiz lider olmak ve şampiyon olmak"

"Hedefimiz lider olmak ve şampiyon olmak. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Galatasaray. Avrupa'da kupa kazanmış takım Galatasaray. Galatasaray'ın genlerinde şampiyonluk var. Zorlu da bir fikstürü geçtik. Yeni oluşan bir takım olarak, iyi bir yerdeyiz."

"Uzun süre sonra lider olduk"

"Şampiyonluk yarışı içerisinde olmak için elimizden geleni yapacağız. Uzun süre sonra lider olduk. Dışarıda bir heyecan var. Taraftarın bu heyecanını devam ettireceğiz. Birçok takım şampiyonluk bekliyor. Son yılların en çetin lig yarışı geçecek."

"Oğlumun mutluluğunu gözlerinde görebiliyorum"

"Oğlumun mutluluğunu gözlerinde görebiliyorum. Beni, Galatasaray'ın başında görmek istiyordu. Onun bu halini görmek... Bize uğur getiriyor. Zor bir dönemden geçtik, o mutluysa ben de mutluyum."

"Mertens’in oyunu yönetmesinden memnunum“

"Mertens’i önde kullandık aslında. Maçın başında çok istemediğimiz şekilde rakip orta saha oyuncuları önünde de Amir’i kapatmak için durdu. Bizim hedefimiz baskılı oyun. Önde baskı yapmak istiyorduk. Tam olarak istediğimiz oyunun ortaya çıkmamasını sağladı. Defans da hücum da yapacak. Başladığındaki isteği devam ediyor. Bu hafta dinlendikten sonra onun da eski maçlardaki formunu yakalayacağını düşünüyorum. 3 maç oynadık arka arkaya. Genel olarak ben Mertens’in oyun yönetmesinden memnunum. Hücumda da daha net pozisyonları yakalayacaktır“

"Dubois bizim için sol bekte alternatif olacak”

“Maçtan önce konuştuk. Sol bekteki opsiyon olur mu sezon başında bir maç oynamıştı. Oyun içerisinde sol bek olarak değerlendirdik. Sonraki haftalarda o bölgede bizim için alternatif olacak. Sacha Boey takımın en iyisiydi. Net söyleriz. O yüzden Dubois için de sol bek bizim için alternatif olacak”

“Yusuf’un tam 90 dakika görmesi gerektiğini düşünüyorum”

“Tam olarak mevkiisel olarak değişimi bazı oyuncuları görebiliriz. Icardi, Mata gibi maç eksiği olan Yusuf’u da bugünkü görüntüsünden tam bir 90 dakika görmesi gerektiğini düşünüyorum. Midtsjo sakatlıktan çıktı 90 dakika maç görmesi önemli olacak. Hazırlık maçı düşünüyoruz. Bu da bize faydalı olacak. Oyuncu mevkii anlamında bu tür denemeler yapabiliriz”

“Yunus bizim için 3. bölgeye top taşımada çok önemli”

“Bireysel performans olarak çok çok mu iyiydik, değildik. Performansımız düşüktü. Son 2 haftadaki uyumumuz pas trafiği ve rakip ceza sahası çevresinde daha iyiydi. Bugün için kendi kalitemizi tam olarak ortaya koyamadık. Oyuncu tercihleri yapabiliyoruz. Türk, yabancı değiştirme bizim elimizi bağlıyor. İstediğiniz değişikliği yapamıyorsunuz. Yunus, bizim için 3. bölgeye top taşıma anlamında çok değerli. Sağ kanadımızın işlediğini görüyoruz. Yorgunluklar oluyor. Üst üste maç oluyor. Çok motiveler, istekliler aşırı istek de iç sahada performansın düşmesine neden olabiliyor. O yüzden genel olarak isteklerinden memnunum ama daha iyisini yapabilecek kalitedeler. Bunu da bundan sonraki haftalarda daha iyi olacak”