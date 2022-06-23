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Okan Buruk resmen Galatasaray'da! İşte alacağı ücret...

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Okan Buruk'un alacağı ücret belli oldu.
Okan Buruk resmen Galatasaray'da! İşte alacağı ücret...

Galatasaray, Okan Buruk’la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevine Okan Buruk’u getirdi. Okan Buruk’a Galatasaray’a hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar  1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.  Buna göre Teknik Direktörümüze 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacak olup, Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde Teknik Direktörümüze 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacaktır."

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