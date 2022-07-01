Okay Yokuşlu serbest kaldı

28 yaşındaki milli futbolcu Okay Yokuşlu, İspanyol ekibi Celta Vigo ile olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Okay Yokuşlu, kulübü Celta Vigo ile olan sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini açıkladı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medyadan yaptığı paylaımda, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmelerimiz sonucunda RC Celta ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak feshediyoruz."

Geçen sezonu Getafe'de kiralık olarak olarak geçiren ve 20 maçta 654 dakika süre alan Okay takımına gol veya asist katkısında bulunamadı.