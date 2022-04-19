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Okçulukta Dünya Kupası 1. ayak yarışması Antalya'da başladı

Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1. ayak, 50 ülkeden 355 sporcunun katılımıyla başladı.
Okçulukta Dünya Kupası 1. ayak yarışması Antalya'da başladı

Okçulukta Dünya Kupası 1. ayak organizasyonu, Antalya'da başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde malzeme kontrolü ve resmi antrenmanla başlayan organizasyona, 50 ülkeden 355 sporcu katılıyor.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun 2022 yılının en önemli yarışması olduğunu söyledi.

Kendi evlerinde sezona başlamanın önemine dikkati çeken Ergin, hem sporcuları görmek hem de sezona iyi başlangıç yapmak anlamında organizasyona önem verdiklerini kaydetti.

Genç ama güçlü bir milli takımla bu kupaya katıldıklarının altını çizen Ergin, "Makaralı ve klasik yaylarda 16 sporcu ile organizasyonda yer alıyoruz. Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz, Yeşim Bostan, Demir Elmaağaçlı gibi sporcuların yanı sıra genç sporcularımız da var. Onlar için de kariyerlerine başlangıç yarışması olacak. Hedefimiz finallerde ülkemizi temsil edecek sporcular çıkartmak." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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