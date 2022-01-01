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Oktay: Büyük Türkiye hedefimize ulaşmak için yeni yılda da azimle çalışmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşmak için yeni yılda da azimle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.
Oktay: Büyük Türkiye hedefimize ulaşmak için yeni yılda da azimle çalışmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yeni yıla ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ülkemiz, milletimiz için önemli çalışma ve hizmetlerle dolu 2021 yılını geride bırakıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşmak için yeni yılda da azimle çalışmayı sürdüreceğiz. 2022 yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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