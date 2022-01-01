Oktay: Büyük Türkiye hedefimize ulaşmak için yeni yılda da azimle çalışmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşmak için yeni yılda da azimle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.