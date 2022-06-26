  • BIST 2.554,08
  • Altın 991.359
  • Dolar 16.8836
  • Euro 17.8211
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 22 °C
»

Oktay, Cezayir'de çalışan Türk işçilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2021 yılı sonu itibariyle ülkemiz firmalarının yurt dışında gerçekleştirdikleri yatırımın sermaye pozisyonu 46,5 milyar dolara ulaşmıştır." dedi.
Oktay, Cezayir'de çalışan Türk işçilerle bir araya geldi

Cezayir'in Oran şehrinde bir Türk firmasının demir çelik sanayi Cezayir üretim tesisini gezen ve yetkililerden bilgi alan Oktay, ardından tesiste çalışan Türk işçilerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Oktay, Afrika'nın en büyük demir-çelik tesisine emeğiyle güç veren çalışanlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oktay, Türkiye ve Cezayir'in 5 asırlık tarihi bağlara sahip olduğunu belirterek, dost ve kardeş ülke Cezayir ile ilişkilere azami önem atfettiklerini aktardı.

Türkiye'nin Cezayir ile ilişkilerinin sadece iki ülkenin değil, bulunduğu bölgenin barış, istikrar ve refahı bakımından vazgeçilmez olduğunun altını çizen Oktay, şunları söyledi:

"İki ülke arasındaki ilişkiler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun'un önderliklerinde giderek daha da gelişiyor. Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Sayın Tebbun'un ülkemizi ziyareti ve Sayın Cumhurbaşkanımızla gerçekleştirdiği temaslar, ardından katıldığımız iş forumundaki sinerji, bunu net olarak göstermiştir. İlişkilerimizde yakalanan ivmenin sürmesi için iki ülke iş insanlarının iş birlikleri ve bu iş birliklerinde payı olan tüm personelin tek tek hikayeleri, önemli ve etkilidir. Dünyada ayak basılmamış yer bırakmayan, dış yatırım yapan ve pek çok ülkede istihdam oluşturan özel sektörümüzle gurur duyuyoruz. Bizi dünyanın dört bir yanında temsil eden siz çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. 2021 yılı sonu itibariyle ülkemiz firmalarının yurt dışında gerçekleştirdikleri yatırımın sermaye pozisyonu 46,5 milyar dolara ulaşmıştır. Kuzey Afrika ülkelerinin toplam içerisindeki payı yüzde 4,1 düzeyindedir" dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı26 Haziran 2022 Pazar 10:58
  • Kurum, BM Okyanus Konferansı için Lizbon'a gidecek26 Haziran 2022 Pazar 10:12
  • Marmaris yangınını söndüren ekibe Burdur'da karşılama düzenlendi26 Haziran 2022 Pazar 09:35
  • Türkiye ve dünya gündemi26 Haziran 2022 Pazar 09:16
  • Madrid'deki NATO Zirvesi'nin önceliği Ukrayna olacak25 Haziran 2022 Cumartesi 21:22
  • Afganistan depremi aileleri yok etti25 Haziran 2022 Cumartesi 19:35
  • Senegalli zanaatkar Boubacar, Sahel'in kadim sanatını anlattı25 Haziran 2022 Cumartesi 19:19
  • ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı25 Haziran 2022 Cumartesi 18:23
  • Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi25 Haziran 2022 Cumartesi 16:57
  • İçişleri Bakanlığı duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde bomba yüklü kamyon imha edildi!25 Haziran 2022 Cumartesi 15:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti