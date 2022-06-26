Oktay, Cezayir'de çalışan Türk işçilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2021 yılı sonu itibariyle ülkemiz firmalarının yurt dışında gerçekleştirdikleri yatırımın sermaye pozisyonu 46,5 milyar dolara ulaşmıştır." dedi.

Cezayir'in Oran şehrinde bir Türk firmasının demir çelik sanayi Cezayir üretim tesisini gezen ve yetkililerden bilgi alan Oktay, ardından tesiste çalışan Türk işçilerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Oktay, Afrika'nın en büyük demir-çelik tesisine emeğiyle güç veren çalışanlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oktay, Türkiye ve Cezayir'in 5 asırlık tarihi bağlara sahip olduğunu belirterek, dost ve kardeş ülke Cezayir ile ilişkilere azami önem atfettiklerini aktardı.

Türkiye'nin Cezayir ile ilişkilerinin sadece iki ülkenin değil, bulunduğu bölgenin barış, istikrar ve refahı bakımından vazgeçilmez olduğunun altını çizen Oktay, şunları söyledi:

"İki ülke arasındaki ilişkiler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun'un önderliklerinde giderek daha da gelişiyor. Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Sayın Tebbun'un ülkemizi ziyareti ve Sayın Cumhurbaşkanımızla gerçekleştirdiği temaslar, ardından katıldığımız iş forumundaki sinerji, bunu net olarak göstermiştir. İlişkilerimizde yakalanan ivmenin sürmesi için iki ülke iş insanlarının iş birlikleri ve bu iş birliklerinde payı olan tüm personelin tek tek hikayeleri, önemli ve etkilidir. Dünyada ayak basılmamış yer bırakmayan, dış yatırım yapan ve pek çok ülkede istihdam oluşturan özel sektörümüzle gurur duyuyoruz. Bizi dünyanın dört bir yanında temsil eden siz çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. 2021 yılı sonu itibariyle ülkemiz firmalarının yurt dışında gerçekleştirdikleri yatırımın sermaye pozisyonu 46,5 milyar dolara ulaşmıştır. Kuzey Afrika ülkelerinin toplam içerisindeki payı yüzde 4,1 düzeyindedir" dedi.