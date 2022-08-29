Okul masrafları cep yakıyor

Bu yıl online kanallarda kırtasiye alışverişinin yüzde 40 seviyesinde arttığını belirten uzmanlar; çanta, kalem, defter, silgi gibi harcamaların 400 ile 1.500 lira arasında olduğunu ifade ediyor.

Milyonlarca öğrenci ve ebeveyn 12 Eylül'de açılacak okullar için eğitim ihtiyaçlarını tamamlamaya çalışırken, e-Ticaret'te kırtasiye ürünlerine olan talep de artmaya başladı.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, e-Ticaret'te bu yıl okul alışverişlerinin yaklaşık 1 ay önceden başladığını söyledi. Çevikoğlu "Kırtasiye araç gereçlerinde talep artmaya başladı. Ürün aramalarında yoğun olarak çanta, kalem, defter, silgi, kalem ucu gibi ürünler başı çekiyor. Diğer yıllara göre okul ürünü alışverişlerinde bu yıl yüzde 40'lara varan artış yaşandığını görüyoruz" dedi.

HİJYEN ALIŞVERİŞİ DE BİTMEDİ

Çevikoğlu, pandemi döneminde kırtasiye ürünlerinin yer aldığı sepetlerde hijyen ürünlerinin de yer aldığını hatırlatarak "Geçmiş döneme göre çocuk maskeleri ve dezenfektan gibi ürünlere eskisi kadar olmasa da talep halen devam ediyor. Öte yandan tabletlerin satışlarında da artış sürüyor" diye konuştu.

Kırtasiye alışverişlerini daha çok annelerin yaptığını ifade eden Hakan Çevikoğlu "Bu sene fiyat bazında harcamaların da bir nebze arttığı görülüyor. Kaliteye göre tüm ihtiyaçlar eklendiğinde 400 ila 1.500 liraları bulan bir harcama yapılabiliyor" ifadelerini kullandı. Vatandaşların en uygun fiyata en doğru ürünü almak istediğini belirten Çevikoğlu, şöyle konuştu: Ülkemizde e-Ticaret artık önemli bir aşamaya geçmiş durumda. Katlanarak büyüyen bir sektör. Bu nedenle bu yıl artan talep ile birlikte e-Ticaret alanında ciddi bir artış gerçekleşeceği öngörülüyor.