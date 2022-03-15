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Okula gidip karşılıksız aşk beslediği güvenlik görevlisini kaçırdı

Adana’da H. İ. (27) adlı kadın, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ilkokulda kendisine karşılıksız aşk besleyen E.A. (27) tarafından silah zoruyla kaçırıldı. H.İ. bir süre sonra serbest bırakılırken, polis E.A.’yı arıyor.
Okula gidip karşılıksız aşk beslediği güvenlik görevlisini kaçırdı

Olay, dün akşam Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan H.İ. mesaideyken yanına E.A. geldi.

E.A., karşılıksız aşk beslediği H.İ.’yi bir süre sonra zorla otomobile bindirmeye çalıştı. H.İ. direnince A.A., üzerindeki tabancayı çıkarıp havaya 2 el ateş açtı. E.A., H.İ.'yi otomobile bindirip bölgeden uzaklaştı.

Polis ekipleri, ihbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatırken, kısa süre sonra H.İ. serbest bırakıldı. H.İ. Emniyet Müdürlüğü’ne götürülüp ifadesi alındı.

Polis ekipleri, ihbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatırken, kısa süre sonra H.İ. serbest bırakıldı. H.İ. Emniyet Müdürlüğü’ne götürülüp ifadesi alındı.

Polis, E.A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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