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Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu erişime açıldı.

Milli eğitim ve sağlık bakanlıkları ile Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında 'Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu' erişime açıldı.
Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tip 1 diyabet tanısı bulunan 23 bin öğrenci, okul ortamında kan şekeri ölçümü ve insülin tedavisi için desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle okul yöneticileri, öğretmenler ve çalışanlarının diyabet konusundaki farkındalığı önem taşıyor. Milli eğitim ve sağlık bakanlıkları ile Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında hazırlanan 'Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu' erişime açıldı.

Diyabetli çocukların okulda güvenli zaman geçirmelerini sağlamayı, başta öğretmenler olmak üzere tüm okul çalışanlarına eğitim vermeyi amaçlayan platform için yeni videolar hazırlandı. Bunun yanında şimdiye kadar yapılmış belgesel ve çalışmalardan da faydalı olabilecekler, platforma eklendi. Acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği ve zorunlu bilgilere dair kaynak oluşturulan platformda öğretmenler, 1'inci, 2'nci ve 3'üncü seviye eğitimlerini tamamlayarak 'Okulda Diyabet Programı Eğitim Belgesi' alabilecek. 'Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu'na 'https://okuldadiyabet.meb.gov.tr/' adresinden ulaşılacak.

BAKAN ÖZER'DEN ÇAĞRI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Platformdan eğitim alan okul personeli, diyabetli çocukların okul yaşamı boyunca sağlıklarının korunması ve kendilerini güvende hissetmeleri için önemli bilgiler ediniyor. İlk etapta, tip 1 diyabetli öğrencisi olan öğretmenler ve tüm okul personelinin eğitimlerini tamamlaması sağlanacak. Sonraki etapta öğretmen, okul hemşiresi veya okul personellerimiz için hazırlanan 'Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu'ndaki eğitim modülünü başarıyla tamamlayan herkesin katılımcı belgesi almasını hedefliyoruz" dedi.

Bakan Özer; tüm veli, öğretmen ve okul yöneticilerini platformu kullanmaya davet etti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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