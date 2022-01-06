Okulda yapılan deney sırasında kimyasal gazdan etkilenen 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, okulda deney yaptıkları sırada kimyasal gazdan etkilenen 9 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Palas Mahallesi'ndeki Palas İlkokulu'nda meydana geldi. Fen bilgisi dersinde deney yapan öğrenciler, tüpün düşmesi sonucu yayılan kimyasal gazdan etkilendi. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gazdan etkilenen 9 öğrenciyi tedbir amaçlı Sarıoğlan Devlet Hastanesine kaldırdı. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.