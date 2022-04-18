Okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da 7 günlük ara tatilin sona ermesi ve yağmur yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kadıköy Bostancı mevki D-100 Karayolu'nda sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk görüldü.
Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Haftanın ilk iş günü saat 09.00 sıralarında, kentte trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 62 gösterdi.
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