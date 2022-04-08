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Okullarda ara tatil başlıyor

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 11-15 Nisan'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatilini yapacak.
Okullarda ara tatil başlıyor

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün ikinci ara tatile çıkıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Covid-19 salgını nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatıldı.

Öğrenciler, birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021'de yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlandı.

Öğrenciler, 11-15 Nisan'daki ikinci ara tatil öncesi son derslerine bugün girecek.

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.

İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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