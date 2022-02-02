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Okullarda ikinci dönem öncesi hijyen çalışmaları başladı

Kartal Belediyesi, yarıyıl tatilinin ardından açılacak okullarda, dezenfekte çalışması başlattı.
Okullarda ikinci dönem öncesi hijyen çalışmaları başladı

7 Şubat Pazartesi günü başlayacak eğitim öncesinde hem öğrenciler hem de eğitimcilerin sağlığına öncelik vererek çalışmalara başlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasına bir hafta kala temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

İLÇE GENELİNDEKİ TÜM OKULLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

Hazırlanan program çerçevesinde Kartal’ın farklı bölgelerinde hizmet veren ekipler, ilçe genelindeki tüm okulları belirli aralıklarla dezenfekte ediyor. Çalışmalarda okulların girişinden başlanarak koridorlar, sınıflar, tuvaletler, öğretmen odaları ve tüm ortak kullanım alanları, etkisi 1 aya kadar sürebilen nano gümüş iyon teknolojisi kullanılarak dezenfekte ediliyor.

Okulların yeninden açılacağı 7 Şubat 2022 tarihine kadar ilçedeki ilk ve orta dereceli okulların yanı sıra liseler de tamamen dezenfekte edilmiş olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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