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Okulların yangın söndürme tüpünün dolum ve bakımını Konya'daki lise yapacak

Konya Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturulan yangın tüpü dolum ve bakım istasyonunda, diğer okulların bu konudaki ihtiyaçları karşılanacak.
Okulların yangın söndürme tüpünün dolum ve bakımını Konya'daki lise yapacak

Okulun Kimya Teknolojisi Alanı öğretmen ve öğrencileri, yangın tüpü dolum ve bakım tesisini faaliyete geçirdi. Tesiste 8 öğretmen ve 120 öğrenci görev alıyor.

Tesise teslim edilen yangın tüplerinin ilk önce güvenlik ve bakım kontrolleri yapılıyor. Doluma uygun tüpler, iş güvenliği esaslarına uygun şekilde öğretmenler gözetiminde öğrenciler tarafından dolduruluyor. Okulların yangın söndürme tüpünün dolum ve bakımı bu meslek lisesince yapılacak.

Yeni çalışmalarla hedef 10 milyon lira ciro
Okul Müdürü Murat Aksoy, AA muhabirine, Türkiye'de bu alanda çalışma yürüten ilk meslek lisesi olmanın heyecanını taşıdıklarını söyledi.

Çalışma ruhsatını alarak talep eden kurumların da ihtiyaçlarını karşılamak için kolları sıvadıklarını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Yangın tüpü dolum ve bakım istasyonu oluşturduk. Heyecanlıyız, bu heyecan büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. İnşallah ekibimizle bunun da üstesinden geleceğiz. 'Meslek lisesi, memleket meselesi' cümlesinin içini doldurmaya çalışıyoruz. Bunu da üretimle sağlayacağız. İnşallah başarılı olacağız."

Aksoy, 2021'de okul olarak yaklaşık 4 milyon ciro elde ettiklerini, yeni çalışmalarla bu yıl hedefin 10 milyon lira ciro olduğunu bildirdi.

Tesiste her işlem titizlikle yapılıyor
Kimya Teknolojisi Alan Şefi Ali Eltaş, tesisin yaklaşık 1 yılda hazırlandığını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Konya ziyaretindeki incelemelerinden sonra hizmet vermeye başladıklarına değinen Eltaş, şimdiden birçok kurumla görüştüklerini söyledi.

Eltaş, çalışmaları alınan eğitimler çerçevesinde ve TSE garantisiyle yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu alanı en iyi şekilde devam ettirmeye çalışacağız. İdarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu yeni çalışmamızdan oldukça memnun. Bu işlemi Türkiye'de yapan ilk okuluz. Bu önemli görevi layığıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Tesiste her işlem titizlikle yapılıyor. Dolum ünitemize gelen tüpler, öncelikle genel kontrolden geçirilir, dayanıklılığı test edilir. Tüpler, dolum aşamasına geçebilecekse üzerindeki deformasyonları gidermek için gerekli bakımları yapıyoruz. Tüpün dolumu gerçekleştirildikten sonra kontrol işlemleri yapılıyor. İtici gaz dediğimiz gaz dolumundan sonra da tüple ilgili bilgileri bilgisayar sistemi üzerine işleyerek işlemi tamamlıyoruz. İlgili kuruma teslim ediyoruz."

Okulun 12. sınıf öğrencisi Mehmet Koyuncu ise farklı bir alanda çalışmanın güzel bir deneyim olduğunu, tesiste çalışmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 8 Şubat'taki Konya ziyaretinde açılışını yaptığı istasyonla ilgili, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm okullarımızdaki yangın söndürmeyle ilgili tüm ihtiyacı Konya'dan, Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizden gidermiş olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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