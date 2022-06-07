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Okulun önünde köpeklerin saldırdığı liseli Efe, yaralandı

Ankara'da lise öğrencisi Efe Sarıkaya (15) sabah okula yaklaştığı sırada sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı. Efe, hastanede tedaviye alındı.
Okulun önünde köpeklerin saldırdığı liseli Efe, yaralandı

Çankaya ilçesindeki Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 1'inci sınıf öğrencisi Efe Sarıkaya, önceki gün sabah okulun bahçesine gireceği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaklaşık 10 köpeğin arasında kalan Efe, öğretmenlerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Efe, çağrılan ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Efe Sarıkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.  

Efe'nin babası Feridun Sarıkaya, oğlunun okulun önünde köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığını belirterek, "Bütün vücudunda diş izleri var. Doktorlarımız durumunun iyiye gittiğini söyledi. Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bu konularda biraz daha sağduyulu davranmalarını bekliyoruz. Köpekler çocuğumu sırt, bacakları, kalçaları ve sol bacağını ısırmış. Psikolojisi çok kötü durumda. Ben bir hayvan sever olarak çocuklarımızın güzelce yaşamasını ve sokaklarda korkmadan oyunlar oynamasını istiyorum. Ben hayvanları çok seviyorum. Benim çocuğum da hayvanları çok seviyor. Oğlumla birlikte sokakta hayvanlara yemekler verirdik; ama çocuklarımız da bu duruma gelmesin. Bu duruma kimsenin çocuğu gelmesin" diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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