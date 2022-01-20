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Olası kadın cinayetine KADES engel oldu

Adana'da boşanma aşamasındaki kocasının saldırısına uğrayan kadını, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile yardım istediği polisler kurtardı.
Olası kadın cinayetine KADES engel oldu

Alınan bilgiye göre, Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde S.S'nin, Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım istemesi üzerine olay yerine Sarıçam Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler sevk edildi.

Eve kısa sürede ulaşan ekipler, kadının kocası M.S'nin kaçarak bir binaya saklandığının ifade edilmesi üzerine çevrede araştırma yaptı. Binaların merdiven boşlukları ve bahçelerinde arama yapan polis, şüpheliyi bulamadı.

KAYIN BİRADERİ POMPALI TÜFEKLE KARŞILIK VERDİ

Yapılan incelemede, eve gelen şüphelinin S.S. ile tartıştığı sırada kadının erkek kardeşi (kayın biraderi) O.B ile kavga ettiği ve pompalı tüfekle ateş açıldığı belirlendi.

Kavgada M.S'nin otomobilini O.B'nin üzerine sürdüğü, kontrolden çıkan aracın apartmanın merdiven korkuluklarına çarparak durduğu tespit edildi.

Çevrede yapılan araştırmada, pompalı tüfeğe ait çok sayıda boş kovan bulundu. AA'nın haberine göre; gözaltına alınan O.B. polis merkezine götürüldü, kaçan M.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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