Öldürülen Hatice'nin annesi: Kızımla birlikte beni de kara toprağa gömdü

BURDUR'un Bucak ilçesinde 2 çocuk annesi Hatice Işık'ı (28) eşinin yanında av tüfeğiyle iş yerinde öldüren Ramazan Topay’ın (31) yargılanmasına devam edildi.

Bucak'ta geçen 28 Nisan'da 2 çocuk annesi Hatice Işık'ı çalıştığı iş yerinde, eşinin yanında av tüfeğiyle öldüren Ramazan Topay, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada hakim karşısına çıktı. Sanık Ramazan Topay, duruşmaya tutuklu bulunduğu Çorum Sungurlu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Hatice Işık'ın babası Bayram, annesi Nazife Varkal ve eşi Mehmet Işık hazır bulundu.

Duruşmada başka bir suçtan Burdur E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan tanık Zafer Ünsal, SEGBİS aracılığıyla verdiği ifadede, "Ben sanığa sadece 'Bu aile yıkılmasın, kadının peşini bırak' dedim. Sadece aracı oldum. Ben tarafları tanımam. Kimseyi tehdit etmedim" dedi.

Hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Ramazan Topay ise tanığın kendisini tehdit ettiğini belirterek, "Kendimi masum göstermek istemiyorum. Bir hata yaptım ama tanık anama, kız kardeşime küfretti. Beni tehdit etti. 'Beni ailemle tehdit etmeyin' dedim. Bir ayaklarını öpmediğim kaldı. Takdir mahkemenindir" dedi.

'ÖMÜR BOYU İÇERİDEN ÇIKMASIN'

Hatice Işık'ın annesi Nazife Varkal, "Ben anneyim. Benim ciğerimi yaktı. Ömür boyu içeriden çıkmasın" dedi. Baba Bayram Varkal ile Mehmet Işık da sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Mahkeme heyeti sanık Ramazan Topay'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

'NE ANNE YÜZÜ NE BABA YÜZÜ GÖRSÜN'

Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yapan Bayram Varkal, "Ömür boyu ceza alsın. Aftan yararlanmasın" dedi. Hatice Işık'ın eşi Mehmet Işık da "Benim biri 4, diğeri 6 yaşında iki evladım ömür boyu annelerinin sıcak yüzünü göremeyecek. Bu katilin en ağır cezayı almasını istiyorum. Ne anne yüzü ne baba yüzü görsün. Benim evlatlarım görmeyecekse o da görmesin" diye konuştu.

Anne Nazife Varkal ise "Benim evladımı kara toprağa koydu. İdam çıkarsa o da idam cezasıyla kara toprağa girsin. Ben bu katil vursun diye büyütmedim çocuğumu. Bu katiller psikopatlar yüzünden bir yere gönderemeyecek miyiz çocuklarımızı. O kara toprağa kızımla birlikte beni de iki çocuğunu da gömdü" diye konuştu.

Hatice Işık'ın ailesinin avukatı Süleyman Uysal da "Tanık beyanlarında, Hatice Işık'ın eşinden boşanması için tehdit edildiği, mesajlar atıldığı, birliktelik yaşadığı, sanığın çektiği fotoğraflarla kendisini tehdit ettiği hususları ortaya çıktı. Zaten bu hususlar el konulan telefon kayıtlarındaki mesajlarla da örtüşmekteydi. ‘Ya benimle evlenirsin, eşinden ayrılıp çocuklarını bırakırsın, ya da sonuçlarına katlanırsın’ şeklinde çektiği mesajların sonucu olarak görülüyor olay. ‘Ya benimsin ya kara toprağın’ gibi hastalıklı bir düşünceyle bir kadın cinayeti işlendi. Sanığın en yüksek cezaya çarptırılması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Avukat Süleyman Uysal sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Sanığın ilk ifadelerinde 'Kendisinden alacağım var alacağımı ödemedi' şeklinde beyanları var. Daha sonraki ifadesinde maktul için kendisini tehdit ettirmek için mafya kiraladığı şeklinde iddialar var. Ancak bugün o şahıslar da dinlendi ve verdikleri ifadede bu bayanın bir tanıdıkları vasıtasıyla kendilerinden yardım istediğini ve 'Bu kadının yuvasını yıkma, bu işten uzak dur’ dediklerini, dövmediklerini herhangi bir şekilde kendisini tehdit etmediklerini beyan ettiler."