  • BIST 2.425,69
  • Altın 901.25
  • Dolar 14.8109
  • Euro 15.7134
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 21 °C
»

Olimpiyat şampiyonu eski güreşçi İsmail Ogan hayatını kaybetti

Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan, Antalya'da 89 yaşında yaşamını yitirdi.
Olimpiyat şampiyonu eski güreşçi İsmail Ogan hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Ogan, rahatsızlığı nedeniyle 18 gün önce tedavi altına alındığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Oğlu Faruk Ogan, babasının vefatına ilişkin, "Güreş camiasının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Babamın cenazesi 28 Nisan günü Eminceler Mezarlığı'na defnedilecek." ifadesini kullandı.

Ogan'ın cenazesi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi morgundan oğulları Faruk ve Bilal ile aynı adı taşıyan torunu İsmail Ogan tarafından alınarak Serik'e götürüldü.

Bilal Ogan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz. Babam akciğerindeki problem nedeniyle solunum yetmezliği çekiyordu. Çoklu organ yetmezliği problemi nedeniyle de hayatını kaybetti. Cenazesi yarın Serik'teki Eminceler Mezarlığı'nda toprağa verilecek." diye konuştu.

Antalya'da 9 yaşında başladığı güreşte olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan Ogan, 1960 Roma Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 73 kiloda gümüş madalya, 1964 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ise serbest stil 78 kiloda altın madalya kazanarak kürsüye çıkmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçından Ukrayna'ya 2,5 milyon lira bağış26 Nisan 2022 Salı 15:57
  • Fenerbahçe Opet ile VakıfBank şampiyonluk mücadelesi verecek26 Nisan 2022 Salı 15:50
  • Galatasaray Kulübü yönetimi, idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı26 Nisan 2022 Salı 13:30
  • MKE Ankaragücü, Süper Lig için gün sayıyor26 Nisan 2022 Salı 13:29
  • Trabzonspor şampiyonluk özlemine son vermek istiyor26 Nisan 2022 Salı 13:28
  • Şampiyonluk maçı için Trabzon'daki otellerde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor26 Nisan 2022 Salı 13:27
  • Celtics, Nets'i eleyerek yarı finale yükseldi26 Nisan 2022 Salı 13:27
  • Beşiktaş'ta Valerien Ismael de puan kayıplarına çare olamadı26 Nisan 2022 Salı 13:26
  • Manchester City-Real Madrid maçı şifresiz!26 Nisan 2022 Salı 13:00
  • İlkay Gündoğan, Süper Lig'e yeşil ışık yaktı! İşte gönlündeki takım26 Nisan 2022 Salı 10:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti