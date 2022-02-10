Ombudsmanlık personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) 4/B sözleşmeli personel alımı yapacak.
Ombudsmanlık personel alım ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı.
İlgililerin, 10 Şubat - 25 Şubat tarihlerinde Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
İlanın detayları için TIKLAYIN.
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