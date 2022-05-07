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Ömer Çelik: Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez

AK Parti Sözcüsü Çelik "Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir. Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez. Kin ve nefret tohumları ekmek vatanseverliğin düşmanıdır." dedi.
Ömer Çelik: Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez

AK Parti Sözcüsü Çelik'in sosyal medyadan yaptığı açıklamalar şu şekilde;

Türkiye her türlü siyasi nefret virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahiptir. Bir yerde nefret siyaseti görürseniz, ideolojisi ne olursa olsun, bu ülkeye karşı kökü dışarda bir kötülük hazırlığı olduğundan emin olabilirsiniz. Vatanseverlik, nefret ve kin siyasetine geçit vermemektir. Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir. 

Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez. Kin ve nefret tohumları ekmek vatanseverliğin düşmanıdır.

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