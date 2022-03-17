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Ömer Erdoğan: Son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 30'uncu haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, çalışmalarını sürdürdü.
Ömer Erdoğan: Son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 30’uncu haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan ve yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idmanda pas drilinin ardından hücum ve savunma oyuncuları olarak ikiye ayrılan takım, taktik idmanı gerçekleştirdi. İdman, çift kale maç ile sona erdi. Bordo-beyazlılar, yarın öğlen saatlerinde yapacağı idmanın ardından Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek. Takımda, Adama Traore, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

"PUAN VEYA PUANLAR ALMAK İÇİN GİDİYORUZ"

Antrenman öncesinde açıklama yapan Teknik Direktör Ömer Erdoğan, milli takım arasında moralli girmek istediklerini ve bunun için Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını söyledi. Erdoğan, “Maç hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. En son aldığımız Karagümrük galibiyeti sonrası takım olarak motivasyon, öz güven ve moral olarak iyi durumdayız. Zorlu bir müsabakaya gidiyoruz, Türkiye’nin en büyük camialarından birisine karşı oynayacağız. Özellikle kendi stadında çok coşkulu oynayan bir Beşiktaş takımı var. Biz de orada bu son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Puan veya puanlar almak için gidiyoruz. İnşallah orada iyi, güzel ve keyifli bir futbol ile istediğimiz sonuca ulaşırız. Bu milli takım arasına da iyi bir şekilde girmek istiyoruz. Hem milli takıma gidecek hem de ailelerinin yanına gidecek arkadaşlarımızın  mutlu bir şekilde gitmelerini istiyoruz” dedi. (

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