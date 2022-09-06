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Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı

Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı
Mutasavvıf, yazar, müzisyen ve avukat Ömer Tuğrul İnançer, son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
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