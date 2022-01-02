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Omicron’a karşı dezenfeksiyon 

Koronavirüs salgınında ‘Omicron’ varyantının Türkiye’de görülmesiyle birlikte okullardaki eğitimin herhangi bir engelle karşılaşmaması için ‘Keçiören Belediyesi Dezenfeksiyon Timi’ çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Omicron’a karşı dezenfeksiyon 

Örgün eğitimin sağlıklı koşullarda devam etmesi için pandeminin başından itibaren okullardaki dezenfeksiyon çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğünü söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Tek bir öğrencimiz dahi karantinada kalmasın, sağlıklı bir şekilde okuluna devam edebilsin diye ‘Dezenfeksiyon Timi’miz sınıflarda rutin olarak çalışma yürütüyor. Gerek ekiplerimizin belirlediği okullarda gerekse dezenfeksiyon talebinde bulunan okullarımızda sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturuyoruz.” dedi.

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Omicron varyantına karşı okullardaki dezenfeksiyon çalışmalarına son günlerde yoğunluk kazandırdıklarını da kaydeden Altınok şunları söyledi:
“Anketlerde pandemiyle mücadelede en başarılı belediye Keçiören Belediyesi seçildi. Şehrimizin genelinde yürüttüğümüz dezenfeksiyon çalışmalarıyla salgına karşı sıkı önlemler almaya devam ediyoruz. Devletimizin ve milletimizin geleceği olan öğrencilerimiz adına eğitimde sürekliliği sağlamak için ise sıkı bir dezenfeksiyon çalışması yürütüyoruz. Örgün eğitim önünü açacak her türlü hizmeti veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.”

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