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Ömür hemşirenin vasiyeti yerine getirildi

İSTANBUL Kartal’da görev yaptığı aile sağlığı merkezinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşire Ömür Erez'in (33), Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde babasının yanında toprağa verilme vasiyeti yerine getirildi.
Ömür hemşirenin vasiyeti yerine getirildi

Kartal’da görev yaptığı 10 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde Rahmi Uygun (39) tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Ömür hemşire Kartal’daki Kavaklı Hacı Ahmet Camii’nde kılınan ikindi namazı sonrasında cenazesi vasiyeti üzerine Dilovası Şehitlik Mezarlığı'na getirildi. Burada cenaze aracı önünde helallik alındığı sırada Ömür Erez'in halası Berrin Kaçar ve amcası Ramazan Erez tabuta dokunarak gözyaşları döktü.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Ömür hemşirenin vasiyetinde; 1992 yılında hastalığı nedeniyle vefat eden babası Menderes Erez’in yanına defnedilmek istediği belirtildi. Ancak hemşire, babasının mezarı yanında yer olmadığı için üzerine defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

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