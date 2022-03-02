  • BIST 1.991,07
  • Altın 872.077
  • Dolar 14.0605
  • Euro 15.61
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 1 °C
»

OMV, Gazprom ile hisse alımına yönelik görüşmelerini durdurdu

Avusturya merkezli enerji şirketi OMV, Gazprom ile Rusya'daki Achimov gaz sahasından yüzde 24,98 hisse alımına yönelik görüşmelerini durdurduğunu açıkladı.
OMV, Gazprom ile hisse alımına yönelik görüşmelerini durdurdu

Avusturya merkezli enerji şirketi OMV'den yapılan açıklamada, OMV yönetim kurulunun Rusya'nın Urengoy bölgesinde bulunan Achimov gaz sahası geliştirme projesinden hisse alımına yönelik görüşmelere devam etmeme kararı aldığı belirtildi.

OMV, söz konusu sahadan yüzde 24,98 hisse almayı planlıyordu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Avrupa ve ABD'li enerji şirketlerinin ülkedeki yatırım ve projelerinden çıkma kararları arka arkaya geliyor.

Şu ana kadar bp, Shell, Equinor ve ExxonMobil ülkedeki projelerden çıkma ve ortak girişimlerindeki hisseleri elden çıkarma kararı alırken, TotalEnergies Rusya'da yeni yatırım yapmayacağını duyurdu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Karaismailoğlu: Bulgaristan ile geçiş belgesi kotalarında önemli artış sağladık02 Mart 2022 Çarşamba 12:37
  • İhracatta tüm zamanların şubat rekoru kırıldı02 Mart 2022 Çarşamba 12:36
  • 5G projelerinin Türkiye'nin bilişim ihracatını 3'e katlaması planlanıyor02 Mart 2022 Çarşamba 11:09
  • Küresel piyasalarda doğal gaz ve petrol fiyatları artmaya devam ediyor02 Mart 2022 Çarşamba 11:06
  • Ford, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldı02 Mart 2022 Çarşamba 09:40
  • Gıdada taklit ve tağşiş yapan 371 firmanın 559 parti ürünü ifşa edildi02 Mart 2022 Çarşamba 09:39
  • Rus varlıklarından çıkış kısıtlanacak02 Mart 2022 Çarşamba 09:38
  • BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak02 Mart 2022 Çarşamba 09:37
  • Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşı tedirginliği sürüyor02 Mart 2022 Çarşamba 09:36
  • Dolarda son durum02 Mart 2022 Çarşamba 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti