Onat: Dezenformasyonu durduracak mekanizmalar gerekli

Onat, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Sivas, Şanlıurfa ve Tunceli’de resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazetelerin sahipleri ve temsilcileriyle bir araya geldi. Onat, dezenformasyonla mücadelenin ve yeni Basın Yasası’nın önemini vurguladı.

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından 81 ilde yayınlanan gazetelerin bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınması amacıyla düzenlenen bölge toplantılarının dokuzuncusu Malatya’da düzenlendi.

Toplantıda konuşan BİK Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, resmi ilan ve reklam yayınlayan gazetelerin, hazırlayanlar kadar Kurum mevzuatını bildiğini belirterek, “Kurulduğumuz günden bu yana gazetelerimizin yanında olduk. Düzenleme, destekleme ve denetleme görevimizin olduğunu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Bu nedenle hem mevzuata ilişkin gerçekleştirilen teknik denetlemeler hem de Anayasa Mahkemesi kararına kadar yürütülen Basın Ahlak Esaslarına dair incelemeler, Kurumumuzun asli görevidir. Dolayısıyla Kurumumuza yönelik yürütülen dezenformasyonun nezdimizde ve kamuoyunda karşılığı yoktur” dedi.

Sektörün sorunlarının farkında olduklarını, birlikte çözüm aramak üzere aynı masa etrafında toplandıklarını kaydeden Onat, “Gazete çıkarmak da gazetecilik yapmak da zor işlerdir. Sizler zaten bu zorlukların farkında olarak yola çıkmış insanlarsınız. Anadolu’muzda 50 yıldan fazla zamandır çıkan gazeteler var. Muazzam bir tecrübeden söz ediyoruz. Son yıllarda bu tecrübe dijital mecralara da kaydı. İnternet gazeteciliği dediğimiz şey sizin gazetecilik tecrübeniz olmadığında ne işe yarar? Haber üretiminin bütün aşamalarına hâkim olan sizlersiniz. Mecranız değişse de yapılan işin incelikleri ve ilkeleri değişmez. Yeni döneme bu tecrübe ve avantajla gireceğinize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Basın Ahlak İlkeleri, internet haberciliğinde gözetilmeyecek mi?”

Gazeteciliğin evrensel kuralları olduğuna ve mesleğe özgü nitelikler taşıdığına değinen Onat, gazetecilik mesleğinin itibarının yükselmesinin etik kurallara uymaktan ve güvenilir olmaktan geçtiğini söyledi.

Aynı kuralların internet haber siteleri için de zorunlu olması gerektiğini vurgulayan Onat, şöyle devam etti:

“Haberler hukuka aykırı yollardan elde edilemez ve yayınlanamaz. Suça tahrik veya teşvik edecek, suçu ve suçluyu övecek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek ve suç ile mücadeleyi etkisiz kılacak yayın yapılamaz. Bu okuduğum ilkeler, gazetede haber çıkarırken gözetilirken, internette haber yayınlanırken gözetilmeyecek mi? Veya çarpıtılmış habercilik yapanların, bu haberler üzerinden bireylerin, kurumların hatta devletlerin itibarını zedeleyenlerin ‘basın özgürlüğü’ kalkanının arkasına sığınmasını mı izleyeceğiz? Kimse devletimizden bunu beklememeli. Basın Ahlak İlkeleri bu kadar net iken, tüm dünyada kabul görmüşken, dezenformasyonu durduracak mekanizmaları mutlaka oluşturmamız gerekiyor.”

Ekim ayında Meclis Genel Kurulu’na gelecek Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin öneminin düzenlenen toplantılar sayesinde daha iyi anlaşıldığına inandığını ifade eden Onat, “Bu yasa ya çıkmalı ya çıkmalı” dedi.

Toplantı, katılımcıların görüşlerini açıklamaları ve gelen soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantıları, 26 Eylül 2022’de Adana’da, 29 Eylül 2022’de İstanbul’da gerçekleştirilecek