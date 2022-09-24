  • BIST 3.281,61
  • Altın 972.911
  • Dolar 18.409
  • Euro 17.8365
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 18 °C
»

Onat: Dezenformasyonu durduracak mekanizmalar gerekli

Onat, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Sivas, Şanlıurfa ve Tunceli’de resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazetelerin sahipleri ve temsilcileriyle bir araya geldi. Onat, dezenformasyonla mücadelenin ve yeni Basın Yasası’nın önemini vurguladı.
Onat: Dezenformasyonu durduracak mekanizmalar gerekli

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından 81 ilde yayınlanan gazetelerin bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınması amacıyla düzenlenen bölge toplantılarının dokuzuncusu Malatya’da düzenlendi.

Toplantıda konuşan BİK Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, resmi ilan ve reklam yayınlayan gazetelerin, hazırlayanlar kadar Kurum mevzuatını bildiğini belirterek, “Kurulduğumuz günden bu yana gazetelerimizin yanında olduk. Düzenleme, destekleme ve denetleme görevimizin olduğunu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Bu nedenle hem mevzuata ilişkin gerçekleştirilen teknik denetlemeler hem de Anayasa Mahkemesi kararına kadar yürütülen Basın Ahlak Esaslarına dair incelemeler, Kurumumuzun asli görevidir. Dolayısıyla Kurumumuza yönelik yürütülen dezenformasyonun nezdimizde ve kamuoyunda karşılığı yoktur” dedi.

Sektörün sorunlarının farkında olduklarını, birlikte çözüm aramak üzere aynı masa etrafında toplandıklarını kaydeden Onat, “Gazete çıkarmak da gazetecilik yapmak da zor işlerdir. Sizler zaten bu zorlukların farkında olarak yola çıkmış insanlarsınız. Anadolu’muzda 50 yıldan fazla zamandır çıkan gazeteler var. Muazzam bir tecrübeden söz ediyoruz. Son yıllarda bu tecrübe dijital mecralara da kaydı. İnternet gazeteciliği dediğimiz şey sizin gazetecilik tecrübeniz olmadığında ne işe yarar? Haber üretiminin bütün aşamalarına hâkim olan sizlersiniz. Mecranız değişse de yapılan işin incelikleri ve ilkeleri değişmez. Yeni döneme bu tecrübe ve avantajla gireceğinize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Basın Ahlak İlkeleri, internet haberciliğinde gözetilmeyecek mi?”

Gazeteciliğin evrensel kuralları olduğuna ve mesleğe özgü nitelikler taşıdığına değinen Onat, gazetecilik mesleğinin itibarının yükselmesinin etik kurallara uymaktan ve güvenilir olmaktan geçtiğini söyledi.

Aynı kuralların internet haber siteleri için de zorunlu olması gerektiğini vurgulayan Onat, şöyle devam etti:

“Haberler hukuka aykırı yollardan elde edilemez ve yayınlanamaz. Suça tahrik veya teşvik edecek, suçu ve suçluyu övecek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek ve suç ile mücadeleyi etkisiz kılacak yayın yapılamaz. Bu okuduğum ilkeler, gazetede haber çıkarırken gözetilirken, internette haber yayınlanırken gözetilmeyecek mi? Veya çarpıtılmış habercilik yapanların, bu haberler üzerinden bireylerin, kurumların hatta devletlerin itibarını zedeleyenlerin ‘basın özgürlüğü’ kalkanının arkasına sığınmasını mı izleyeceğiz? Kimse devletimizden bunu beklememeli. Basın Ahlak İlkeleri bu kadar net iken, tüm dünyada kabul görmüşken, dezenformasyonu durduracak mekanizmaları mutlaka oluşturmamız gerekiyor.”

Ekim ayında Meclis Genel Kurulu’na gelecek Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin öneminin düzenlenen toplantılar sayesinde daha iyi anlaşıldığına inandığını ifade eden Onat, “Bu yasa ya çıkmalı ya çıkmalı” dedi.

Toplantı, katılımcıların görüşlerini açıklamaları ve gelen soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantıları, 26 Eylül 2022’de Adana’da, 29 Eylül 2022’de İstanbul’da gerçekleştirilecek

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ’nün hava astsubayı tutuklandı24 Eylül 2022 Cumartesi 12:15
  • 450 kilogram toz esrar ele geçirildi24 Eylül 2022 Cumartesi 11:14
  • Türkiye'den Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yanıt24 Eylül 2022 Cumartesi 10:59
  • SSB Başkanı Demir: 'MARLİN' NATO tatbikatında görev aldı24 Eylül 2022 Cumartesi 10:45
  • Şili ve Endonezya'da deprem24 Eylül 2022 Cumartesi 10:39
  • İran devlet televizyonu gösterilerde ölenlerin sayısının 35'e ulaştığını açıkladı24 Eylül 2022 Cumartesi 10:36
  • Kayalıklara oturan tekneden denize atlayan balıkçıların zor anları görüntülendi24 Eylül 2022 Cumartesi 09:55
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş şehit oldu24 Eylül 2022 Cumartesi 09:54
  • Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi yakalandı24 Eylül 2022 Cumartesi 09:20
  • Meteoroloji'den kritik uyarı! O bölgelere kuvvetli geliyor24 Eylül 2022 Cumartesi 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti