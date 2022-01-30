Önder Karaveli teknik direktörlüğe devam etmek istiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, teknik direktörle devam etmek istediğini belirterek, "Bugün Beşiktaş'ta, belki yarın da Beşiktaş'ta, belki başka bir yerde mesleğime devam etmek istiyorum." dedi.

Karaveli, Antalya kampında Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşullarının saha antrenmanlarına engel olmaya başlaması nedeniyle Antalya'ya geldiklerini ve kampın çok verimli geçtiğini söyledi.

Beşiktaş'ta 52 gündür görev yaptığını ve her günün kendisi için çok keyifli olduğunu dile getiren Karaveli, "Üst üste maçlar oynuyorduk. Böyle bir fırsatı ilk defa yakaladık. İyi değerlendirmek istedik. İyi çalışıyoruz. Burada her şey yolunda gidiyor. Oyuncularımızın katılımı da son derece yüksek. Maç periyodunda bunun karşılığını almaya başlarız." diye konuştu.

Karaveli, Michy Batshuayi'nin çok fazla gol pozisyonuna girmesini, oyunlarının doğru olduğunun göstergesi olarak nitelendirdi.

Batshuayi'nin son vuruşlarla ilgili değişiklikler yaşayıp gol sayısını artıracağına inandığını ifade eden Karaveli, "Umarım, Batshuayi ve diğer oyuncular da yakaladığı fırsatları golle sonuçlandırır." dedi.

Karaveli, sahada Miralem Pjanic gibi hızlı düşünen başka bir oyuncu görmediğini, oyunu yavaşlattığına dair eleştirileri doğru bulmadığını kaydetti.

Beşiktaş'a yeni hoca haberlerinin kendisini olumsuz etkilemediğini vurgulayan Karaveli, her sabah Beşiktaş kulübüne en doğruyu yapabilme düşüncesiyle güne başladığını dile getirdi.

Üç günlüğüne gelip, Beşiktaş’ta 52 gününü geçirdiğini, bunun da kendisi için gurur verici olduğunu anlatan Karaveli, siyah-beyazlı ekibin geleceğini, yarınını planladıklarını belirtti.

"Elimde sihirli değnek olsa..."

Futbol antrenörlüğünü aşkla yaptığını dile getiren Karaveli, "Futbol antrenörlüğünü yapmaya devam edeceğim. Nerede devam edeceğine dair fikrim yok. Bugün Beşiktaş'ta, belki yarın da Beşiktaş'ta, belki başka bir yerde mesleğime devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Karaveli, elinde sihirli değnek olsa, bunu Beşiktaş'ın en büyük kulüp olması için kullanmak istediğini söyledi.

Oyuncu değiştirmekten çok mevcut kadronun potansiyelini daha yukarıya çekmenin daha doğru olacağını savunan Karaveli, oyuncu transferiyle ilgili bir talebi olmadığını açıkladı.

Kazancı: "Önder hocanın her daim yeri var olacak"

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da Antalya kampının verimli geçtiğini söyledi.

Ligde ve kupa da önemli maçlara çıkacaklarını aktaran Kazancı, "Şu ana kadar her şey istediğimiz gibi olumlu gidiyor. Kampın geri dönüşünün hem ligde hem kupada iyi olur diye umut ediyoruz." dedi.

Kazancı, Salih Uçan'ın Medipol Başakşehir'e kiralık olarak transferinin hatırlatılması üzerine, transfer sezonunun davam ettiğini, 27 kişilik kalabalık bir kadroya sahip olduklarını ve gelecek günlerde ayrılabilecek başka futbolcuların da olabileceğini bildirdi.

Başka antrenörlerle görüşmeleri rafa kaldırdıklarını, Önder Karaveli teknik direktörken başka antrenörlerle görüşmelerinin yakışık almayacağını ifade eden Kazancı, şöyle konuştu:

"Hocamızla çok uzun bir süredir öz kaynak odaklı proje üzerinde çalışıyoruz. Önder hocanın her daim yeri var olacak. Başka antrenörlerle görüşmüyoruz, tamamen projeye odaklandık. Önder hoca Beşiktaş'ın bünyesinde her daim kalmasını istediğimiz bir hoca. Şenol Güneş hocamıza gelince çok değerli bir hocadan bahsediyoruz. Beşiktaş'ta sayısız başarı kazanmış hocadan bahsediyoruz. Hocamız buradayken sezon sonuna kadar böyle bir görüşme yapmamız söz konusu olmaz. Sezon sonunda değerlendirilir."

Kazancı, yeni sezonla ilgili çalışmalara çoktan başladıklarını, bir liste oluşturduklarını, yabancı oyuncularla ilgili yeni sezonda yürürlüğe girecek kararı da göz önüne alarak en doğru kararı vereceklerini aktardı.

Kadrolarının yeterli olduğunu kaydeden Kazancı, "Kadromuzun her mevki anlamında yeterli olduğunu düşünüyoruz. Zaman zaman fırsat transferleri olabilir ihtiyaç transferleri olabilir. Ama elimizdeki oyuncularla yola devam etmek gibi bir stratejimiz var." değerlendirmesinde bulundu.