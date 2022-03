Girdilerin artmasıyla birlikte kitap fiyatları aile bütçelerini zorlar hale gelirken, online sınav hazırlığına ilgi artıyor. Peki sınavlara online hazırlık nasıl olur? Online sınav hazırlığı nasıl oluyor? YKS’ye online nasıl hazırlanırım?

Sınava dayalı eğitim modelini benimseyen ülkemizde bugün itibariyle LGS ve YKS sınavları her zamankinden daha fazla önem arz ediyor. Çünkü kaliteli bir okulda okumanın yolu sınavlardan geçiyor. Haliyle kaliteli okullarda okuyup sınavlarda başarı gösteren öğrenciler son derece prestijli ve mezuniyet sonrası daha rahat iş bulacakları okulları tercih ediyor. Ancak burada karışımıza başka sorunlar çıkabiliyor. En başta ekonomik sorunlar. Zira girdilerin artmasıyla birlikte kitap fiyatları da aile bütçelerini zorluyor. Peki öğrencilerin sınava hazırlanması için alternatif yöntemler yok mu? Bu noktada online sınav hazırlığına ilgi artıyor. Sınavlara online hazırlık nasıl olur? Online sınav hazırlığı nasıl oluyor? YKS’ye online nasıl hazırlanırım? LGS için online hazırlık var mı? Online deneme sınavı nasıl oluyor?

İşte cevabı:

İşler Yayın Grubu, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunma adına LGS ve YKS’ye hazırlık doküman ve kurslarını internetten ücretsiz olarak öğrencilerin istifadesine sunuyor. Öğrenciler Grubun, canlı ders anlatımlarına da hiçbir ücret ödemeden katılabiliyor.

Teknolojinin hızlı gelişimi ve pandemiyle birlikte uzaktan eğitimin önemi her geçen gün artıyor. Bu çerçevede İşler Yayın Grubu, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak için LGS ve YKS’ye hazırlık kurslarını hiçbir ücret talep etmeden internet yoluyla öğrencilerin evlerine taşıyor. Türkiye’de LGS ve YKS’de başarılı olan ve dereceye giren pek çok öğrenci İşler Kitabevleri nin dijital materyallerinden yararlanıyor. On binlerce konu anlatım ve soru çözüm videosu ücretsiz olarak öğrencinin hizmetine sunuluyor.



ÖZEL DERS GİBİ

Özel ders tadında eğitimi eve getiren, rehberliğinden deneme ve soru çözümüne, hatta konu anlatımına kadar her şeyi barındıran videolar; İşler Kitabevleri tarafından öğrencilerin hizmetine sunuluyor. Sınava hazırlanan öğrencilere ilave olarak ücretsiz rehberlik hizmeti ile meslek tanıtım videoları da paylaşılıyor.

TÜM KAYNAK ESERLERİN VİDEO ÇÖZÜMLERİ MEVCUT

Türkiye genelinde 500 şubesiyle çok büyük bir dağıtım ağına sahip olan İşler Kitabevlerinde, satışı yapılan yardımcı kaynak eserlerin video çözümleri farklı mecralarda öğrencilerin istifadesine sunuluyor. YKS ve LGS’ye bu yayınlardan dijital ortamda hazırlanmak mümkün.

VE CANLI YAYIN İMKANI

İşler Yayın Grubu’ndan örneğin Acil Yayınları, yüzbinlerce takipçisine Matematik alanında konu anlatımları ile soru bankalarıyla birlikte yaptığı canlı yayınlarla da hizmet veriyor. Hız ve Renk Yayınevi de TYT ve AYT’ye hazırlık için yüzlerce içerikten oluşan uzaktan eğitim videoları hazırlamış. Keza Yayın Denizi de aynı şekilde binlerce dijital içerik üretmiş. Dijital eğitimde dikkat çeken bir diğer yayınevi ise Çap yayınları… Çap yayınları bu zamana kadar 6 binin üzerinde video içeriği yayımlamış. Bu içeriklerde konu anlatımları ve test çözümlerinin yanı sıra çok sayıda rehberlik videoları da bulunuyor. Bu videolarla yetinmeyen Çap yayınları, on binlerce konu anlatımlarını video anlatımlı fasiküller haline getirerek dijital ortamda VAF adlı yeni bir mecra daha kurmuş. Yine ENS, Son Viraj, Full, Av, Orbital ile Merkez yayınları da hazırladığı binlerce video içeriğiyle ücretsiz biçimde hizmet vermeye devam ediyor. Bütün bu hizmetlerle yetinmeyen Bilgi Sarmal Yayınevi ve Çap Yayınları ise dijital mecrada bu eğitim hizmetinin okulunu dahi açmışlar. Öğrenciler Bilgi Sarmal Akademi uygulamasıyla sınavlara online katılabiliyor, sonuçları ve sıralamayı görebiliyor. Ayrıca zorlandıkları soruların çözümlerini izleyebilir, ilgili kazanım videolarına ulaşabiliyor.



İŞTE O YAYINEVLERİ

İşler Yayın Grubu çatısı altında yayıncılık yapan onlarca yayınevi dijital ortamda, aynı zamanda Türkiye geneli AYT-TYT deneme sınavları da gerçekleştiriyor. İşte dijital ortamda deneme sınavları gerçekleştiren ve sınava hazırlık kurslarını öğrencinin ayağına getiren o yayınevleri:

Acil Yayınları, Aktif öğrenme Yayınları, Altyapı Yayınları, Apotemi Yayınları, Av Yayınları, Akademi Denizi Yayınları, Başvuru Yayınları, BES Yayınları, Beyin Takımı Yayınları, Bilgi Sarmal Yayınları, Biyotik Yayınları, Çap Yayınları, Deneme Deposu Yayınları, Egzersiz Yayınları, ENS Yayınları, FAY Yayınları, Full Yayınları, Hız ve Renk Yayınları, İşleyen Zeka Yayınları, İlk Önce Yayınları, Krallar Karması Yayınları, Legend Yayınları, MF kazanım Yayınları, Mozaik Yayınları, Merkez Yayınları, Mikro Hücre Yayınları, Orbital Yayınları, Orijinal Yayınları, PES Yayınları, Ses Yayınları, Son Viraj Yayınları, Tanım Yayınları, Tümler Yayınları, VAF Yayınları, Yarı Çap Yayınları, Yayın Denizi, Yeni Tarz Yayınları, BES Yayınları ve Hayalim O Yayınları…



Gazete İlksayfa