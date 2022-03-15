  • BIST 2.087,81
  • Altın 903.045
  • Dolar 14.5681
  • Euro 16.002
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -3 °C
»

Online sınav hazırlığına ilgi artıyor

Girdilerin artmasıyla birlikte kitap fiyatları aile bütçelerini zorlar hale gelirken, online sınav hazırlığına ilgi artıyor. Peki sınavlara online hazırlık nasıl olur? Online sınav hazırlığı nasıl oluyor? YKS’ye online nasıl hazırlanırım?
Online sınav hazırlığına ilgi artıyor

Sınava dayalı eğitim modelini benimseyen ülkemizde bugün itibariyle LGS ve YKS sınavları her zamankinden daha fazla önem arz ediyor. Çünkü kaliteli bir okulda okumanın yolu sınavlardan geçiyor. Haliyle kaliteli okullarda okuyup sınavlarda başarı gösteren öğrenciler son derece prestijli ve mezuniyet sonrası daha rahat iş bulacakları okulları tercih ediyor. Ancak burada karışımıza başka sorunlar çıkabiliyor. En başta ekonomik sorunlar. Zira girdilerin artmasıyla birlikte kitap fiyatları da aile bütçelerini zorluyor. Peki öğrencilerin sınava hazırlanması için alternatif yöntemler yok mu? Bu noktada online sınav hazırlığına ilgi artıyor. Sınavlara online hazırlık nasıl olur? Online sınav hazırlığı nasıl oluyor? YKS’ye online nasıl hazırlanırım? LGS için online hazırlık var mı? Online deneme sınavı nasıl oluyor?
İşte cevabı:
İşler Yayın Grubu, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunma adına LGS ve YKS’ye hazırlık doküman ve kurslarını internetten ücretsiz olarak öğrencilerin istifadesine sunuyor. Öğrenciler Grubun, canlı ders anlatımlarına da hiçbir ücret ödemeden katılabiliyor. 
Teknolojinin hızlı gelişimi ve pandemiyle birlikte uzaktan eğitimin önemi her geçen gün artıyor. Bu çerçevede İşler Yayın Grubu, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak için LGS ve YKS’ye hazırlık kurslarını hiçbir ücret talep etmeden internet yoluyla öğrencilerin evlerine taşıyor. Türkiye’de LGS ve YKS’de başarılı olan ve dereceye giren pek çok öğrenci İşler Kitabevlerinin dijital materyallerinden yararlanıyor. On binlerce konu anlatım ve soru çözüm videosu ücretsiz olarak öğrencinin hizmetine sunuluyor.

isler-024.jpg
ÖZEL DERS GİBİ
Özel ders tadında eğitimi eve getiren, rehberliğinden deneme ve soru çözümüne, hatta konu anlatımına kadar her şeyi barındıran videolar; İşler Kitabevleri tarafından öğrencilerin hizmetine sunuluyor. Sınava hazırlanan öğrencilere ilave olarak ücretsiz rehberlik hizmeti ile meslek tanıtım videoları da paylaşılıyor. 
TÜM KAYNAK ESERLERİN VİDEO ÇÖZÜMLERİ MEVCUT
Türkiye genelinde 500 şubesiyle çok büyük bir dağıtım ağına sahip olan İşler Kitabevlerinde, satışı yapılan yardımcı kaynak eserlerin video çözümleri farklı mecralarda öğrencilerin istifadesine sunuluyor. YKS ve LGS’ye bu yayınlardan dijital ortamda hazırlanmak mümkün.  
VE CANLI YAYIN İMKANI 
İşler Yayın Grubu’ndan örneğin Acil Yayınları, yüzbinlerce takipçisine Matematik alanında konu anlatımları ile soru bankalarıyla birlikte yaptığı canlı yayınlarla da hizmet veriyor. Hız ve Renk Yayınevi de TYT ve AYT’ye hazırlık için yüzlerce içerikten oluşan uzaktan eğitim videoları hazırlamış. Keza Yayın Denizi de aynı şekilde binlerce dijital içerik üretmiş. Dijital eğitimde dikkat çeken bir diğer yayınevi ise Çap yayınları… Çap yayınları bu zamana kadar 6 binin üzerinde video içeriği yayımlamış. Bu içeriklerde konu anlatımları ve test çözümlerinin yanı sıra çok sayıda rehberlik videoları da bulunuyor. Bu videolarla yetinmeyen Çap yayınları, on binlerce konu anlatımlarını video anlatımlı fasiküller haline getirerek dijital ortamda VAF adlı yeni bir mecra daha kurmuş. Yine ENS, Son Viraj, Full, Av, Orbital ile Merkez yayınları da hazırladığı binlerce video içeriğiyle ücretsiz biçimde hizmet vermeye devam ediyor. Bütün bu hizmetlerle yetinmeyen Bilgi Sarmal Yayınevi ve Çap Yayınları ise dijital mecrada bu eğitim hizmetinin okulunu dahi açmışlar.  Öğrenciler Bilgi Sarmal Akademi uygulamasıyla sınavlara online katılabiliyor, sonuçları ve sıralamayı görebiliyor. Ayrıca zorlandıkları soruların çözümlerini izleyebilir, ilgili kazanım videolarına ulaşabiliyor.

isler-gorseli-029.jpg
İŞTE O YAYINEVLERİ
İşler Yayın Grubu çatısı altında yayıncılık yapan onlarca yayınevi dijital ortamda, aynı zamanda Türkiye geneli AYT-TYT deneme sınavları da gerçekleştiriyor. İşte dijital ortamda deneme sınavları gerçekleştiren ve sınava hazırlık kurslarını öğrencinin ayağına getiren o yayınevleri: 
Acil Yayınları, Aktif öğrenme Yayınları, Altyapı Yayınları, Apotemi Yayınları, Av Yayınları, Akademi Denizi Yayınları, Başvuru Yayınları, BES Yayınları, Beyin Takımı Yayınları, Bilgi Sarmal Yayınları, Biyotik Yayınları, Çap Yayınları, Deneme Deposu Yayınları, Egzersiz Yayınları, ENS Yayınları, FAY Yayınları, Full Yayınları, Hız ve Renk Yayınları, İşleyen Zeka Yayınları, İlk Önce Yayınları, Krallar Karması Yayınları, Legend Yayınları, MF kazanım Yayınları, Mozaik Yayınları, Merkez Yayınları, Mikro Hücre Yayınları, Orbital Yayınları, Orijinal Yayınları, PES Yayınları, Ses Yayınları, Son Viraj Yayınları, Tanım Yayınları, Tümler Yayınları, VAF Yayınları, Yarı Çap Yayınları, Yayın Denizi, Yeni Tarz Yayınları, BES Yayınları ve Hayalim O Yayınları…
 
Gazete İlksayfa 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İyi bir üniversite kazanmanın yolu nedir?14 Mart 2022 Pazartesi 14:49
  • İyi bir lise kazanmanın yöntemi yolu nedir?14 Mart 2022 Pazartesi 14:44
  • İyi bir üniversitede okumanın yöntemi nedir?14 Mart 2022 Pazartesi 14:40
  • MEB'den 'Okul İklimi' projesi: Ortak hedefe doğru!14 Mart 2022 Pazartesi 09:36
  • Bakan Özer: Ankara'da 81 okulun güçlendirilmesini bu yıl tamamlayacağız11 Mart 2022 Cuma 16:28
  • Bakan Özer'den yeni öğretmen istihdamı açıklaması11 Mart 2022 Cuma 12:42
  • Karadeniz'de 5 ilde eğitime kar engeli10 Mart 2022 Perşembe 23:12
  • Çanakkale'nin 4 ilçesinde okullara kar tatili10 Mart 2022 Perşembe 23:11
  • 10 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu04 Mart 2022 Cuma 09:09
  • Eğitime kar engeli03 Mart 2022 Perşembe 09:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti