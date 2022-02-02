Online yemek sipariş şirketi kuryeleri maaş zammı için eylemde

İNTERNET üzerinden faaliyet gösteren bir yemek sipariş şirketine bağlı çalışan kuryeler, maaşlarına yapılan zammın düşük olduğu gerekçesiyle, şirket binası önünde eylem yaptı.

Online olarak yemek sipraişi hizmeti veren Yemek Sepeti şirketi kuryeleri, yeni yılla birlikte ücretlerine yapılan zammın düşük olduğu gerekçesiyle dünden itibaren kısa süreli kontak kapama eylemlerine başladı. Şişli'deki şirket binası önünde toplanan kuryeler, yapılan zammı protesto amacıyla sloganlar attı. Eylem sürerken, kuryelerin aralarından seçtiği temsilciler, yetkililerle görüşmek için şirket binasına girdi.









CAMLARA BAKARAK HAK DİRENİŞİ YAPIYORUZ



Haklarını almak için 2 gündür eylem yaptıklarını belirten kurye Mustafa Korkmaz, "Muhatabımız yok. Camlara bakarak hak direnişi yapıyoruz. Aslında biz bu hak direnişini yeni yapmıyoruz, yeni bir şey değil. Yaklaşık 4-5 yıldır buraya emek veriyoruz ve şirketin prestijini çok yükseklere çıkardık. Bunun sonucunda bize böyle bir teklif yapılmasını kaldıramıyoruz. Asgari ücrete yakın bir oran belirliyorlar, bunu nete ve brüte göre de bize söylemediler. Biz, 5 bin 500 net ücret ve paket başına ücret almak istiyoruz. Bunu neye göre söylüyoruz; normal kurye piyasasında bu böyle. Şirket değerinin arttığını açıklıyor sürekli, ama bize asgari ücret teklifi yapıyor. Bu, 'biz sizin üzerinizden geçiniyoruz' demek gibi bir şey oluyor. Emeğimiz hiçe sayılıyor. Biz şirketi prestijli bir hale getirdik, düştüğümüz duruma bak. Bu birikim yeni değil. Yılların birimi ve burada patladı" dedi.





ÇÖZÜM OLANA KADAR EYLEMLER DEVAM EDECEK



Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ise, "Ocak ayı itibarıyla ücret artışı açıklandı. Bu ücret artışı yasal olarak asgari ücretin artışı dışında bir artış yok. Burada yıllardan beri uygulanan ücret politikasında, açıklanan asgari ücretin en az yüzde 20, yüzde 30'unun üzerinde bir rakam olurdu. Ama bu sene asgari ücrette yüzde 50.4 oranında bir artış olunca şirket sanki buradaki artışı kendisi yapmış gibi 4 bin 253 lira olarak açıkladı. Bir de bunu yüzde 30 zamlı diye açıkladı. Burada iş verenin yapmış olduğu bir zam yok. Sonuçta kimse asgari ücretin altında çalıştırılamaz. Başta İstanbul olmak üzere İzmir'de, Ankara'da, Eskişehir'de, Antalya'da eylem başlattık. Yarın da Adana'da başlayacak. Biz de sendika olarak bu mücadeleye sahip çıkıyoruz. Burada birkaç günden bu yana devam eden eylem, çalışan arkadaşlarımızı sefalet ücretine, yoksulluğa mahkum etmeye çalışan bu ücret politikasına karşı sürüyor. Arkadaşlarımız, maaşları net 5 bin 500 olsun istiyor. İş veren bir taraftan benim başarı hikayem var diyor işçilere gelince de böyle bir yaklaşım içerisindeler. İçeride görüşmeler devam ediyor, görüşmelerle bu işi çözmek istiyoruz. İşler çözülene kadar kontak kapatma eylemimiz, mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.