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Önünde giden kamyona çarpan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti

KÜTAHYA’da önünde giden kamyona çarpan minibüs şoförü Ergün Özcan (43), hayatını kaybetti.
Önünde giden kamyona çarpan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolu 37’inci kilometresinde meydana geldi. Eskişehir’e giden Ergün Özcan (43) kullandığı 26 AEC 928 plakalı minibüsle önünde giden Celal Çınar (53) yönetimindeki 54 AER 311 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Ergün Özcan araçta sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasının ardından sıkıştığı araçtan çıkarılan Özcan’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anında yaşadıklarını anlatan kamyon sürücüsü Celal Çınar, “Yolumda gidiyordum. Lastiğim patladı sandım. Sonra frenlere bastım, arabam durmadı. İmdatları çektim, durdum. Arabadan aşağıya indim, baktım arkada bu aracı gördüm. Ben de panik yaptım” dedi.

Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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