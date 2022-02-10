  • BIST 2.051,34
  • Altın 789.95980
  • Dolar 13.5303
  • Euro 15.4921
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 0 °C
»

OPEC'in petrol üretimi ocakta arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi geçen ay bir önceki aya göre 64 bin varil artarak 27 milyon 981 bin varil oldu.
OPEC'in petrol üretimi ocakta arttı

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol arzı ocakta bir önceki aya kıyasla günlük 710 bin varil artışla 98 milyon 690 bin varile yükseldi.

Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi 650 bin varil artarak yaklaşık 70 milyon 710 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi 64 bin varil artarak 27 milyon 981 bin varil seviyesinde gerçekleşti. OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 28,4 olarak kayıtlara geçti.

OPEC içinde ham petrol üretimi ocakta en fazla Nijerya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) artarken, Venezuela, Libya ve Irak'ta düşüş görüldü.

Günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Nijerya'da 81 bin varil, Suudi Arabistan'da 54 bin varil ve BAE'de 44 bin varil artış gösterdi. Üretim Venezuela'da 51 bin varil, Libya'da 45 bin varil ve Irak'ta ise 27 bin varil geriledi.

Bu yıl küresel petrol talebi artacak
OPEC, bu yıla ilişkin küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü sabit tuttu. Buna göre, küresel petrol talebi bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 4 milyon 150 bin varil artarak 100 milyon 790 bin varile ulaşacak.

Kovid-19'un Omicron varyantının etkisinin hafiflemesi ve küresel ekonomilerin toparlanmaya başlamasıyla, OECD bölgesinde günlük petrol talebinin 1 milyon 840 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 2 milyon 320 bin varil artacağı öngörüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TCMB, 4 şirketin faaliyet izni kapsamını genişletti10 Şubat 2022 Perşembe 10:47
  • İşsizlik rakamları açıklandı10 Şubat 2022 Perşembe 10:05
  • Borsa güne yükselişle başladı10 Şubat 2022 Perşembe 10:04
  • ABD'nin ham petrol stokları azaldı10 Şubat 2022 Perşembe 09:45
  • Yenilenebilir enerji kaynakları yönetmeliğinde değişiklik10 Şubat 2022 Perşembe 09:42
  • BDDK, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin verileri yayımlayacak10 Şubat 2022 Perşembe 09:42
  • Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı10 Şubat 2022 Perşembe 09:41
  • Toyota 2021 mali yıl satış gelirleri hedefini güncelledi10 Şubat 2022 Perşembe 09:40
  • Bakan Dönmez: Elektrik tarifesinde indirim talepleri değerlendiriliyor09 Şubat 2022 Çarşamba 13:13
  • Stratejistler 2022'de belirsizliklerin sürebileceğini öngörüyor09 Şubat 2022 Çarşamba 13:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti