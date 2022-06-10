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Open Paris 2022 Grand Prix'te Fatma Damla Altın'dan, altın madalya

Fransa’da başkenti Paris'te düzenlenen Open Paris 2022 Grand Prix'te uzun atlamada Para Atletizm milli sporcu Fatma Damla Altın, 5.52 metrelik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Open Paris 2022 Grand Prix'te Fatma Damla Altın'dan, altın madalya

Fransa'nın başkenti Paris'te 8 - 11 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Open Paris 2022 Grand Prix turnuvasında, milli sporcu Fatma Damla Altın, uzun atlamada 5.52'lik derecesiyle Tokyo'da madalya kazanan rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Milli sporcu ayrıca Türkiye rekorunu da kırdı.

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU BAŞKANI BİROL AYDIN: HEDEFİMİZ PARALİMPİK OYUNLAR

2024 Paris Paralimpik Oyunları'na rekor sporcu ile katılmak istediklerini ifade eden Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, "Başta Fatma Damla Altın olmak üzere, Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz, Eda Yıldırım ve tüm teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Hedefimiz Paralimpik Direktörümüz Aytunç Göz’ün nezaretinde 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda rekor sporcu ile katılmak ve altın madalya kazanmak" ifadelerini kullandı.

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