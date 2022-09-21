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Operasyon bölgesinden şehit haberi geldi! MSB'den açıklama

Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit olurken 2 askerimiz de yaralandı.
Operasyon bölgesinden şehit haberi geldi! MSB'den açıklama

Operasyon bölgelerinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ederken bugün acı bir haber geldi.

1 ASKER ŞEHİT 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 21 Eylül 2022 tarihinde, bir üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm. Onb. Muhammed KARAÇAM şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

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