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Operasyonların 'gizli kahramanı' dedektör köpekler

Emniyet Genel Müdürlüğünün dedektör köpekleri, narkotik, terör ve kaçakçılık suçlarıyla mücadelede polisin başarılı operasyonlarına büyük katkı sağlıyor.
Operasyonların 'gizli kahramanı' dedektör köpekler

Suçluların yakalanması ve suç delillerinin bulunmasında aktif rol alan dedektör köpekler, Gölbaşı'ndaki Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı Köpek Eğitim Merkezi (KEM) Şube Müdürlüğünde uzmanlar tarafından sıkı eğitimden geçiriliyor.

Şube müdürlüğünde dedektör köpeklerine narkotik madde arama, kadavra arama, asayiş devriye, çay-tütün arama ve canlı insan arama eğitimleri veriliyor.

KEM Eğitim ve Planlama Büro Amirliği Komiseri Kürşat Samet Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görev köpeklerinin üretim, satın alma ve hibe yoluyla temin edildiğini anlattı.

Polis görev köpekleri için sağlıklı, arama-bulma ve oyun oynama güdüsü gelişmiş, uyumlu ve sosyal olanların tercih edildiğini ifade eden Özkan, köpeklerin huyunun dengeli, karakterinin sağlam olması gerektiğini bildirdi. 

Özkan, "Merkezimizde, Belçika Malinois, Alman Çoban Köpeği, Labrador, Golden, Cocker ve Border Collie cinsi köpekler bulunmaktadır. Köpek Eğitim Merkezinde, bir köpeğin anne sütünden kesildikten sonra eğitimi başlar. 3, 6, 9 ile 12. aylarda yeterlik testine tabi tutulurlar. Testi geçen köpekler, bir sonraki aşama için amacına uygun olarak eğitilmeye devam eder." dedi. 

Uyuşturucu, patlayıcı madde ya da diğer branşlara yönelik koku tanıtımının, köpeğin avlanma ve oyun oynama içgüdüsü kullanılarak yapıldığını anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Suç ve suçluyla mücadelede kullanılan görev köpeklerimiz, birçok operasyonun gizli kahramanı olmuşlardır. Görev köpeklerimizden daha iyi sonuç veren dedektör henüz yapılamadı. Görev arkadaşlarımız Emniyetimizin göz bebeğidir. Görev köpeği olamayacak derecede yaşlanan ve sağlıkları bozulan köpekler, sorumluluğunu alabilecek ve bakımlarını yapabilecek imkanlara sahip vatandaşımıza hibe olarak verilmektedir." 

Kaynak: Haber Kaynağı
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