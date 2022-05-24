Ordu-Giresun Havalimanı yaklaşık 6 milyon yolcuya hizmet verdi

Ordu-Giresun Havalimanı'nın 22 Mayıs 2015'ten bu yana yaklaşık 6 milyon yolcuya hizmet verdiği bildirildi.

Havalimanı Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Avrupa'nın deniz doldurularak inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı'nın 7 yaşında olduğu belirtildi.

Havalimanının açıldığı günden bu yana iç hatlarda 5 milyon 763 bin 659, dış hatlarda 161 bin 30 olmak üzere 5 milyon 924 bin 689 yolcuya hizmet verdiği, iniş kalkış yapan uçak trafiğinin de iç hatlarda 44 bin 414, dış hatlarda 1416 olmak üzere 45 bin 830'e ulaştığı kaydedildi.