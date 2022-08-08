  • BIST 2.775,34
  • Altın 1022.045
  • Dolar 17.9575
  • Euro 18.3163
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs takla attı

Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında toplam 16 kişi yaralandı.
Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs takla attı

Kaza, Samsun-Ordu yolu üzeri, Çaybaşı sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık hasadı için işçileri taşıyan ve Ünye istikametinden Akçay istikametine giden Sedat Koyun idaresindeki 05 ABG 465 plakalı, fındık işçilerini taşıyan minibüs ile Ahmet Taş yönetimindeki 52 ES 027 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs takla atarken, hafif ticari araç ise refüje çıkarak durabildi.

Kaza nedeniyle her iki aracın şoförü ve minibüste fındık toplamak için bulunan 14 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekiplerince Ünye, Fatsa ve Terme'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marmara Denizi için fırtına uyarısı08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:50
  • Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:50
  • Üsküdar'da kaza yapan İETT otobüsünde hasar oluştu08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:48
  • Ukrayna'dan tahıl alacak gemi İstanbul'dan hareket etti08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:43
  • Çin, Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikatları sürdürdüğünü bildirdi08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:42
  • ABD'de iklim, sağlık ve vergi konusundaki yeni yasa tasarısı Senatodan geçti08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:42
  • Zelenskiy, Donetsk cephesindeki durumun hala ağır olduğunu söyledi08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:41
  • Gazze'de ateşkes ilan edildi08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:33
  • Türkiye'den ABD'deki Müslüman ölümlerine ilişkin açıklama: Endişe duyuyoruz08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:31
  • Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs takla attı08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti