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Ordu'da kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

Ordu'da Ünye-Çaybaşı yolunda kar nedeniyle mahsur kalan çok sayıda araç kurtarıldı.
Ordu'da kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

Kentte etkisini arttıran kar yağışı bazı noktalarda ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ünye-Çaybaşı yolunun Aydıntepe mevkiinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, yol ulaşıma kapandı.

Ünye ilçesinden Çaybaşı'na gitmek isteyen ve memurları da taşıyan servisin bulunduğu 4 yolcu minibüsü olmak üzere çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Çaybaşı Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yolu yeniden trafiğe açtı.

Mahsur kalan araçlar çalışmanın ardından tekrar hareket etti.

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