Ordu'da şiddetli yağışın yol açtığı hasarlar gideriliyor

Ordu'da şiddetli yağış nedeniyle oluşan hasarın tespiti ve onarımına yönelik çalışmalar sürdü.

Kentte önceki gece başlayan, dün aralıklarla devam eden yağış sonucu Perşembe, Fatsa, Çamaş, Altınordu ve Gürgentepe'de bazı tarım arazileri, ev ve iş yerleri zarar gördü.

Yağış nedeniyle 304 noktada heyelan yaşanan kentte, 76 konut ve iş yerini su bastı. Heyelanlardan etkilenen evlerden 31 kişi tahliye edilirken, 28 konut sahibi ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) başvurdu.

AFAD'a bağlı teknik personel, hasar tespiti için sahada incelemelerde bulundu.

Yağışa bağlı toprak kayması sebebiyle 4 evin zarar gördüğü Perşembe ilçesinin Yarlı Mahallesi'nde kapalı yolların açılması için çalışma yürütüldü.

Büyükşehir ve Perşembe belediyelerine bağlı ekipler, iş makineleriyle yollarda biriken toprak ve taş gibi malzemeleri temizledi. Elektrik kesintisinin yaşandığı bölgede Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekipleri de bakım ve onarım çalışması başlattı.

Mahalle muhtarı Kemal Bayram, AA muhabirine, mezarlıklar, fındık bahçeleri de dahil mahallede büyük hasar oluştuğunu söyledi.

İmam lojmanının üst tarafının toprak altında olduğunu belirten Bayram, belediye ekiplerinin gece gündüz aralıksız çalışma yürüttüklerini anlattı.

Bayram, "Can kaybı yok ama maddi manevi her türlü zararımız var. Suyumuz yok. Elektriğimiz de yoktu ama bir kısmı geldi, bir kısmında elektrik yok. YEDAŞ ekipleri çalışma yapıyor. Belediye Başkanımız da sağolsun, araçlarla su gönderdi. Yollarımızın yüzde 90'ı kapalı. Ana arterler açıldı. Zor durumdaydık. Allah razı olsun Kaymakam, Belediye Başkanı, komutan ve bütün amirler mahalleye gelip ziyaret etti." dedi.

Hasar gören 4 evden 3'ünün tahliye edildiğini aktaran Bayram, iki gündür gece gündüz hasarın ortadan kaldırılması için çalışıldığını kaydetti.

"Kazma kürekle evi kurtardık"

Mahalle sakinlerinden Emine Aslantürk ise sabah namazına kalktıklarında bir olumsuzluk olmadığını, kısa süre sonra bir uğultu, ardından da elektrik direğinin yere çarptığını duyduklarını anlattı.

Direğin sesiyle kalktıklarını ve evin içine su geldiğini gördüklerini dile getiren Aslantürk, "Bir defa çığlık attığımı hatırlıyorum. Eşime, 'Şalterleri kapat.' dedim. Evde de iki küçük çocuk vardı. 'Eyvah çocuklar ölecek.' diye çığlık attım. Gelini çağırdım. Kazma alt katta olsaydı bizim kurtulma şansımız hiç yoktu. Kazma kürekle evi kurtardık. Suyu evin önünden aşağı doğru verdik." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden İsmail Bayram da daha önceki yağışlarda bunun gibi sıkıntı olmadığını belirterek, "İlk defa böyle oldu. Bundan önce de oldu ama bu kadar değildi. Şimdikinde evler hasar gördü." ifadesini kullandı.

Başkan Güler şiddetli yağışın yol açtığı hasarla ilgili bilgi verdi

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kentte yaşanan şiddetli yağışla ilgili, "Aslında ilimiz 19 ilçesiyle bu son yaşanan sel afetinde bir testten geçti." dedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nda, kentte önceki gece başlayan, dün aralıklarla devam eden yağışın yol açtığı hasarla ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

Güler, Ordu'nun son derece etkili bir yağış rejimi ile karşı karşıya kaldığını dile getirerek "Normal olarak 50-100 kilogram yağış miktarı iller için tehlike sınırı sayılırken bu rakam ilimizde 260 kilogram seviyesine ulaştı. Aslında ilimiz 19 ilçesiyle bu son yaşanan sel afetinde bir testten geçti. Yapılan altyapı ve üstyapı çalışmaları haricinde ilçe belediyelerimizin sıkı çalışması sonrası bu testten büyük bir başarı ile geçtik." dedi.