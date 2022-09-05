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Ordu'ya şehit ateşi düştü

IRAK’ın kuzeyinde Skorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin (32) acı haberi, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki ailesine ulaştı.
Ordu'ya şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Skorsky tipi helikopter, dün akşam saatlerinde ikmal faaliyeti sırasında teknik nedenlerle sert iniş yaparak, kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılırken, Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti kayboldu. Kesti için bölgede arama-kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Yapılan çalışmada Kesti'nin şehit olduğu belirlendi.

Ordu'nun Çatalpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin şehadet haberi, Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Güvercinlik Mahallesi'nde yaşayan babası Yılmaz ile annesi Ayten Kesti'ye verildi. Çift gözyaşlarına boğulurken, ailenin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı. 

Şehit Ümit Kesti'nin 2 kardeşinden Halil İbrahim Kesti'nin de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Evli ve 1 çocuk babası Ümit Kesti'nin cenazesi, yarın törenle memleketi Ordu'da toprağa verilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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