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Örgüte katılım yolu kesilen PKK, çocuk istismarına sarıldı

Son yıllarda gönüllü katılımın azalması ile çocuklara yönelik istismarını artıran terör örgütü PKK/YPG, uluslararası yasalara aykırı olmasına rağmen çeşitli yöntemlerle 18 yaş altı çocukları örgüte katma çabasını yoğunlaştırdı.
Örgüte katılım yolu kesilen PKK, çocuk istismarına sarıldı

PKK terör örgütü son yıllarda gönüllü katılımın azalması nedeniyle çocuklara yönelirken, örgütün savaşmaya zorladığı çocukların sayısında ciddi artış yaşandı.

AA muhabirinin uluslararası raporlardan derlediği bilgilere göre, başta "BM Çocuk Hakları Sözleşmesi" olmak üzere uluslararası düzenlemelere aykırı olmasına rağmen 18 yaş altı çocukları örgüte katmaya devam eden PKK/YPG, son yıllarda örgüte gönüllü katılım sayısının azalması nedeniyle ortaya çıkan açığı çocuk katılımını artırarak kapatmaya çalışıyor.

PKK/YPG Suriye'de küçük yaştaki çocukları uzun yıllardır kandırma, zorlama ve kaçırma, iç savaştan kaynaklı ekonomik zorluklar yaşayan çocuklara/ailelere maaş vaadinde bulunma gibi yollarla silahlı kadrolarına dahil ediyor. Örgüt, ayrıca sözde "vergi yükümlülüğü" adı altında vergisini ödemeyen ya da ödeyemeyen ailelerin çocuklarını silah zoruyla alıyor.

Örgütün yöntemleri arasında DEAŞ varlığının araç olarak kullanılması, sözde “zorunlu askerlik” adı altında terörist unsur ihtiyacını karşılama amaçlı her aileden en az bir kişinin örgüte kazandırılması da bulunuyor.

Uluslararası raporlarda, PKK/YPG'nin binlerce çocuğun yaşam hakkını elinden aldığı, örgüt bünyesinde çocukların ortalama yaşının 15, ortalama hayatta kalma sürelerinin ise sadece 8 yıl olduğu belirtiliyor.

Yüzde 40'ı 18 yaş altı
Resmi belgelerde de PKK'nın silah altındaki kadrosunun yüzde 40'ını 18 yaş altı, yüzde 10'unu ise 15 yaş altı çocukların oluşturduğu, henüz eğitim çağındaki bu çocukların PKK/YPG tarafından terör kamplarında zor bir yaşama mahkum edildiği, kamplara götürülen çocukların çoğunun intihar, hastalık, kaçma teşebbüsü sırasında ve çatışmalarda hayatını kaybettiği, ölümlerin ise ailelerinden gizlendiği bilgileri yer alıyor.

Örgüt tarafından kaçırılan, zorunlu silah altına alınan çocuklardan bazıları, Irak'ın Kandil ve Sincar bölgelerine de götürülürken örgüte ait yapılarda yaklaşık 9 ay askeri eğitim verilen çocukların farklı isim ve kimlik bilgileriyle kayıt altına alındığı belirtiliyor.

Örgüt, ailelerin protestolarını şiddet yoluyla bastırdı
Edinilen bilgiye göre, ocak ayında Haseke Hapishanesi'nde yaşanan olaylar sonrasında bölge halkı sokakları ve mahalleleri korumak adına kontrol noktaları oluşturarak silahlanırken yaşanan karışıklıktan faydalanan örgüt, çocukları zorunlu olarak silah altına aldı.

Örgütün çocukları zorla silah altına alması, bölge halkında ciddi tepki oluşturdu. Bölge halkının örgüt aleyhinde düzenlediği protesto gösterileri şiddet yoluyla bastırıldı. Örgüt, halkta oluşan tepkiyi azaltmak amacıyla çocukların alıkonulduğu bölgeler ile eğitim verilen bölgeleri ayırdı.

Bölgede kendisini DEAŞ'a karşı mücadele eden sözde legal bir aktör olarak göstermeye çalışan PKK/YPG, reşit olmayan çocukları silah altına alma faaliyetlerini uluslararası kamuoyunda oluşacak tepkilere karşı gizlilik içerisinde yürütürken, ailelerin girişimleriyle konu uluslararası kuruluşların takibine girdi.

Söz konusu kuruluşlar, "örgüt kontrolündeki bölgelerde sözde askere alma adı altında alıkonularak çatışma bölgelerine gönderilen çocukların yerlerinin bildirilmesi ve ailelerine teslim edilmesi" için girişimlerde bulundu.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Suriye/Kamışlı Temsilcisi geçen ay PKK/YPG mensuplarıyla görüşmesinde, "örgütün kontrolündeki bölgelerde mukim ailelerden, çocuklarını sözde askere alma adı altında örgütün alıkoyduğu ve çatışma bölgelerine gönderdiği hususunda çok sayıda şikayet aldıkları"nı iletti. UNİCEF Temsilcisi, çocukların çatışma alanlarında kullanılmaya devam edilmesi halinde uluslararası ceza verilmesi usulüne başvurulacağını da terör örgütü mensuplarına aktardığı, hazırlanan raporlara yansıdı.

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