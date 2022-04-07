Orman Genel Müdürlüğü 5 bin işçi alımı yapacak

Tarım Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü çok sayıda işçi alımı yapacak. İlana göre, Orman Genel Müdürlüğü 5 bin geçici işçi alacak. Alımlar sözlü ve uygulamalı sınavla yapılacak.