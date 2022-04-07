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Orman Genel Müdürlüğü 5 bin işçi alımı yapacak

Tarım Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü çok sayıda işçi alımı yapacak. İlana göre, Orman Genel Müdürlüğü 5 bin geçici işçi alacak. Alımlar sözlü ve uygulamalı sınavla yapılacak.
Orman Genel Müdürlüğü 5 bin işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Tarım Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü sözlü ve uygulamalı sınavla binlerce geçici işçi alımı yapacak.

Orman Genel Müdürlüğü 3937 orman işçisi, 500 itfaiyeci, 280 aşçı, 183 bahçıvan ve 100 işletmeci pozisyonunda olmak üzere toplamda 5 bin geçici işçi alacak

Alım ilanları detayları 11 ile 15 Nisan 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak.

İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklar.

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak.

Orman Genel Müdürlüğü işçi alım ilanı detayları için TIKLAYIN

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