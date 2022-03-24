Orman işçilerini şehit eden bombadaki parmak izinden saldırının failine ulaşıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 orman işçisinin şehit düştüğü saldırıda kullanılan bombada tespit edilen parmak izinin geçen yıl aynı ilçede yakalanan terörist Kendal Barut'a ait olduğu belirlendi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce düzenlenen, 7 orman işçisinin şehit düştüğü saldırıda kullanılan bombada parmak izi tespit edilen "Sefkan Andok" kod isimli terörist Kendal Barut hakkında 6 ayrı suçtan 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 296 yıldan 470 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Mayıs 2021'de Kulp'ta teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yakalanan ve 3 yıl önceki saldırıda kullanılan bombada parmak izi tespit edilen tutuklu sanık Barut hakkında hazırlanan iddianame, saldırıyla bağlantıları oldukları gerekçesiyle aralarında HDP'li eski Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da yer aldığı 7 sanığın yargılandığı dava dosyasıyla birleştirilerek, kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve gerçekleştirdiği saldırılar hakkında detaylı bilgiye yer verildi.

Kulp'un Ağaçkorur Mahallesi mevkisinde 12 Eylül 2019'da odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendiği hatırlatılan iddianamede, saldırıda İhsan Çelikbilek (43), Mehmet Bozyel (17), Abit Yıldız (22), Ömer Yıldız (15), Siraç Yıldız (26), Ahmet Ay (23) ve Sinan Diger'in (45) şehit olduğu, 10 kişinin de yaralandığı anımsatıldı.

Patlamadan bir gün önce yol çalışması yapılmış

İddianamede, patlamanın yaşandığı bölgedeki inceleme raporuna göre, patlama sonrası bir metre derinliğinde çukur oluştuğu, hazırlanan patlayıcının uzaktan radyo frekans komutalı olarak hazırlandığı belirtilerek, söz konusu bölgede patlamadan bir gün önce Kulp Belediyesince yol çalışmasının yapıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Sanık Barut'un yer aldığı bazı saldırılar ve teşhis bilgilerinin de yer aldığı iddianamede, tanık olarak dinlenen bazı teröristlerin, sanığın örgütte "suikastçı" olarak faaliyet yürüttüğünü aktardığına yer verildi.

İddianamede, Muş'un Yamaç köyünde gerçekleştirilen bir operasyonda ele geçirilen örgütsel dokümanda Barut'un Malatya İnönü Üniversitesinde eğitim gördüğü ve 2012'de terör örgütü PKK'ya katıldığı bilgisinin yer aldığı belirtildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen dokümanda ise Barut'un sözde "Amed Eyalet Komutanlığına" ithafen yazdığı "fedai eylem raporu"nun bulunduğu ifade edilen iddianamede, "rapor"da sanığın üniversiteyi Malatya'da okuduğunu, bu nedenle burada gönüllü olarak "fedai" türü eylem yapabileceği yönündeki ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

"Saldırının planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu tespit edilmiştir"

İddianamede şu değerlendirmede bulunuldu:

"Patlamanın olduğu bölgeden elde edilen uç kısımları siyah elektrik bandı ile sarılı kablo irtibatlı, ateşleme pil bloğu ile irtibatlandırılmış ateşleme anahtarı etrafındaki bantların yapışkan yüzeylerinde bulunan parmak izlerinin şüpheli Barut'un parmak izleri ile aynı olduğu tespit edilmiştir. Şüphelinin, saldırının planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu tespit edilmiş, 7 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırıda 10 vatandaş yaralanmıştır. Sanığın güvenlik korucuları ile girmiş olduğu başka çatışmada bir güvenlik korucusu gözünden yaralanmıştır. Barut'un saldırıları terör örgütü PKK/KCK'nın amacı doğrultusunda, devletin bağımsızlığını zayıflatmaya, birliğini bozmaya, devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik gerçekleştirdiği ve söz konusu saldırıların vahim nitelikte olduğu anlaşılmıştır."

İstenen ceza

Tutuklu sanık Kendal Barut hakkında "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "tasarlayarak öldürmek" suçundan 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak veya el değiştirmek", "mala zarar vermek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 296 yıldan 470 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Yargılaması devam eden tutuksuz sanıklardan aralarında HDP'li eski Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş ile dönemin HDP İlçe Başkanı Mehmet Abidin Karaman ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş'ın da bulunduğu 7 sanık hakkında ise "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "tasarlayarak öldürmek", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak veya el değiştirmek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suç ve suçluyu övmek" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 15 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Ağaçkorur Mahallesi mevkisinde 12 Eylül 2019'da odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda, İhsan Çelikbilek, Mehmet Bozyel, Abit Yıldız, Ömer Yıldız, Siraç Yıldız, Ahmet Ay ve Sinan Diger şehit olmuş, 10 kişi de yaralanmıştı.