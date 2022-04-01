"Orman Kütüphanesi"nde kitaplar doğayla iç içe okunuyor

Kocaeli'deki Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da bünyesinde 3 bini aşkın kitap bulunan, 200 kişi kapasiteli kütüphanede, ziyaretçiler açık havada, kuş sesleri arasında kitap okuyarak farklı deneyim yaşıyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 2 bin dönümlük alana kurulu Ormanya'da açılan "Orman Kütüphanesi"nde ziyaretçiler, açık havada kuş sesleri arasında kitap okumanın keyfini yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da oluşturulan 200 kişi kapasiteli kütüphanede, aktüel yayınlardan romana 21 farklı kategoride 3 bini aşkın kitap bulunuyor.

Kütüphanede, İzmit Yürüyüş Yolu'nda Sultan Abdülhamit Han döneminde Selim Sırrı Paşa tarafından diktirilen ve fırtına gibi afetlerde yıkılan 120 yıllık çınarlar değerlendirilerek oluşturulan sütun kitaplıklar, özellikle öğrencilerin ilgisini çekiyor.

"Meşe", "Gürgen" ve "Kayın" adı verilen 3 okuma salonu ve bir ana meydandan oluşan kütüphanede, hamak, armut oturma grubu, amfi, banklar, salıncak, sallanan sandalye ve yüksek file alanı bulunuyor.

Her yaştan insanın açık havada kuş sesleri arasında kitap okuduğu kütüphane, şeffaf alan kaplamayla oluşturulacak kapalı mekanları sayesinde de her mevsim kitapseverlere hizmet verebilecek.

"Her yayından kitabı rahatlıkla burada bulabilirsiniz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı Halkla İlişkiler ve Organizasyon Sorumlusu Özden Tezcan, AA muhabirine, 3 Temmuz 2021'de açılan Orman Kütüphanesinin binlerce ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Kütüphanede 21 butik kitaplık bulunduğunu, 10'unun asırlık çınarlardan, geri kalanının da ahşaptan yapıldığını anlatan Tezcan, "Dünya klasikleri, çocuk klasikleri, doğa, çocuk, bilim, sanat, psikoloji, sağlıklı beslenme gibi karma kitaplığımız var. Her yayından kitabı rahatlıkla burada bulabilirsiniz. Herkesin ilgi alanına uygun kitaplarımız var." dedi.

Kütüphaneye her yaştan insanın yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Tezcan, şöyle devam etti:

"Kahvenizi alıp, kitabınızı alıp gelebilirsiniz. Buradan kitap da seçebilirsiniz. Keyifle kuş sesleri eşliğinde burada kitap okuyup, harika bir gün geçirebilirsiniz. Türkiye'nin ilk orman kütüphanesi, bizden sonra örnekleri çoğalacak inşallah. Ormanya, Türkiye'nin en çok korunan ve ziyaret edilen alanı. Kütüphanemiz, son eklenen yeni alanlarımızdan ve en çok rağbet gören, en çok ziyaret edilen bölümlerden biri. Gelen önce çok şaşırıyor. Girişte, bilgi ağacımız var. Dört mevsim burada kitap okuyabilirsiniz. Şu anda üzerini kapattığımız bir alanımız da var. Önümüzdeki kış, kar ya da yağmur yağarken, hiç üşümeden kitap okunabilecek."

Tezcan, Kütüphane Haftası kapsamında "Kütüphanede Bir Gün" etkinliği düzenlediklerini, gönüllü öğrencilerle kitaplıkların bakım, onarım, temizlik ve düzenlemesini yaptıklarını anlatarak, "Etkinliklerin sonunda da seçtiğimiz 'Doğanın Sesi Kısıldı' kitabımızı çocuklarla okuduk. Önemli olan burada çocukları doğayla, bunun yanı sıra kitapla buluşturmaktı." diye konuştu.

Kubilay Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Aylin Demirtaş ise daha önce Ormanya'yı ziyaret ettiğini belirterek, "Ailemle hayvanat bahçesine uğramıştım ama Orman Kütüphanesine gelmemiştim. Kütüphaneye geleceğimi duyduğum zaman çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Gerçekten doğada kitap okumak çok güzel bir his." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

İlgili konular