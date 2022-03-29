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Orman Müdürlüğü’ne orman mühendisi alınacak

Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’ne 50 Orman Endüstri Mühendisi alınacak. Başvurular 04/04/2022 - 10/04/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.
Orman Müdürlüğü’ne orman mühendisi alınacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’ne 50 Orman Endüstri Mühendisi alınacak. 

Başvurular 04/04/2022 - 10/04/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. 

İlanda  “KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır” denildi. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com

 

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